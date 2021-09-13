نائب محافظ القاهرة: نشهد حاليًا الحصاد الأخير للقضاء على العشوائيات..صور

أعلنت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبدالمنعم، أن أعمال الإزالة الجارية في عزبة أبو قرن بمصر القديمة أسفرت عن الانتهاء من إزالة (333)عقارا وتسكين (1312) أسرة بمدينة معا بحى السلام بالاضافة إلى إخلاء قطعة فضاء.

جاء ذلك خلال تفقد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية إزالات عزبة أبو قرن للوقوف على آخر المستجدات والتواصل مع المواطنين ووجهت بسرعة الإنجاز في أعمال الازالة الجارية.



وأكدت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، على أن أعمال الازالة تجرى بشكل منظم ودون أي تعطيل، موجهة بضرورة الاسراع والعمل من خلال الخطة الموضوعة وتكاتف جميع الاجهزة التنفيذية والجهات المعنية لنجاح تنفيذ الأعمال دون أى تعطيل وفى الوقت المحدد لذلك.

وأوضحت نائب المحافظ :" نشهد حاليا الحصاد الأخير للقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة"، مؤكدة أن ملف العشوائيات يعد ملف شائك ظل لعقود طويلة تعاني منه القاهرة الآلاف من الأسر كانت حبيسة للعشوائية والخطر الداهم المحيط بهم مابين صخور ومناطق غير مؤهلة ومساكن خطرة وحيوانات ضالة وحشرات وغيرها.

جدير بالذكر أن الخطة الجاري تنفيذها لتطوير منطقة الفسطاط ومحاور العمل بها، وما تتضمنه من مخططات للتطوير، تشتمل على تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومشروع عين الحياة، بالإضافة إلى المخطط العام لمشروع حدائق الفسطاط، الذي يستهدف إنشاء حديقة مركزية فى قلب القاهرة، كالتى يتم إنشاؤها فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على مساحة تقترب من الـ ٥٠٠ فدان، تحتوى على جميع العناصر الترفيهية والخدمية لقاطني القاهرة الكبرى، وصولاً لتغيير وجه هذه المنطقة بالكامل.



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