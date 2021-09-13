بعد هذا الفيديو.. روجينا‬‎ حديث السوشيال ميديا

تصدرت الفنانة روجينا، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد ظهورها في حفل الفنان راغب علامة، الذي أقيم في التجمع الخامس.

تداول رواد السوشيال ميديا فيديو لـ روجينا وهي ترقص أعلى المسرح بصحبة راغب علامة أثناء غنائه إحدى أغنياته الشهيرة.

وكان راغب علامة، هنأ الإعلامي جورج قرداحي بعد تعيينه وزيرا للإعلام في حكومة لبنان الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، عبر حسابه بموقع “تويتر".

وكتب راغب علامة قائلاً: ‏تألفت الحكومة وإن شاء الله يكون فيها خير للبنان وللجميع تمنياتي لصديقي الإعلامي الكبير الآدمي جورج قرداحي بالتوفيق في مهامه لكني أعود وأذكّر بأنه لا قيامة للبنان بدون محاسبة المسؤولين الذين تسببوا بما وصل اليه بلدنا الغالي من انهيار وإلا فسيكون فشل الحكومة نتيجة حتمية".



أصدر المكلف نجيب ميقاتي، مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة مكونة من 24 وزيرا في حضور رئيس مجلس النواب نبيه برى، وذلك عقب عدة لقاءات للتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة.

عين رئيس الوزراء اللبناني الجديد نجيب ميقاتي، الجمعة 10 سبتمبر، الإعلامي جورج قرداحي وزيراً للإعلام في حكومته.