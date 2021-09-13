قبل وقوع الكارثة.. نائب محافظ القاهرة تستجيب لاستغاثة مواطن في مصر القديمة.. صور

استجابت المهندسة جيهان نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لاستغاثة أحد مواطنى حى مصر القديمة لرفع ضرر يعرض قاطني أحد العقارات للخطر.

وأرسل أحد مواطنى حى مصر القديمة شكوى تتضمن وجود أعمال بناء مخالف بالعقار رقم ١٥ شارع السكة الحديد بجوار كنيسة مارمينا بـ زهراء مصر القديمة أول طريق الكورنيش.

أوضحت الشكوى قيام صاحب العقار المشار إليه بالبناء المخالف بالروف الخاص بالعقار وبدون ترخيص وبدون خبرة هندسية ووضع 5 أطنان من أدوات البناء أعلى العقار مما يسبب خطر جسيم على قاطنيه.

واستغاث سكان العقار خوفا وتحسبا من أي تداعيات من أثر هذه الأعمال قد تؤدي إلى ضرر أو خطورة على حياة سكان العقار.

وفى استجابة سريعة من المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وبمجرد وصول محتوى الشكوى والعرض على المهندسة جيهان نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وجهت حى مصر القديمة برئاسة اللواء خالد شحاته بضرورة وسرعة التعامل الفورى مع الشكوى إلى جانب تشديدها على السعي الجاد والسريع لإزالة أسباب الشكوى واى شكاوى ترد متعلقة بضرر قد يتسبب فى تعرض حياة المواطنين للخطر.



وعلى الفور وفى ضوء إعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد جميع المخالفين قامت الأجهزة التنفيذية بحى مصر القديمة بتنفيذ أيقاف أعمال مخالفة وتعديلات بالدور الاخير بالعقار المشار إليه، وتم مصادرة مواد البناء والمعدات وايداعهم بمخازن الحي كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى المتابعة للتأكد من عدم عودة مزاولة الأعمال المخالفة مرة اخرى بمحل الشكوى.

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