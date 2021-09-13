قصة أزمة جمعية الملحنين ونقابة المهن الموسيقية بسبب "الفلاشة"

حدثت أزمة بين جمعية الملحنين والمؤلفين ونقابة المهن الموسيقية، وبدأت تلك الأزمة عندما قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية إنه خلال الفترة التي سبقت كورونا لم نكن نشعر بفداحة أمر "الفلاشات" أو أنه من الممكن أن يؤثر على موسيقانا، مضيفا: “اللى هيعرف يغني لايف أهلا وسهلا واللي مش هيعرف مالوش لازمة”.

وعلق شاكر خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على ما حدث بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش والمطرب الشعبي رضا البحراوي، أن الجمهور قد شاهد ما حدث والجرم الكبير الذى جاء به شاكوش لم يكن له أن يستمر في العمل الفني والموسيقى بعد إساءته لها ولزملائه عازفين الإيقاع واساء لنفسة قبل أي شيء، مضيفا أنه لو أخطأ وشعر أنها تركت أثرا سيئا عند بعض الناس لم يخرج من بيته لمدة شهر "وتم رد اعتبار النقابة واعتبار إخواننا عازفي الإيقاع.

وواصل هاني شاكر قائلا: “إنه لم يعلم سبب الخناقات التي تحدث خاصة في الساحل ومن الممكن أن يكون السبب فى ذلك هو أن مطرب المهرجانات ليس لدية ثقافة وانهم يرون أن الأمر جاء بالساهل لا يفرق معه أن تذهب بالساهل ومن لم يتعب في الشيء لا يشعر بقيمته”.

وأشار شاكر، : “عندما أرى ما يحدث في البلد من التطوير الكبير والجمهورية الجديدة والتي نعيش فيها أزهى أيام عمرنا مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يصعب عليا الشعب المصري وتصدير مثل تلك الأغاني والتي يؤكد أنه ليس ضدها ولكنه لابد أن يكون هناك فن آخر بجانبه، مشيرا إلى أنه ستكون هناك قرارات أخرى كثيرة قادمة وسيتم الإعلان عنها”.

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيان صحفي تؤكد فيه أنه لا صحة لما تردد حول تأجيل قراراتها الأخيرة، وشددت علي أنها ماضية في تنفيذ كافة القرارات التي تصب في صالح أعضاء جمعيتها العمومية.

وقالت النقابة في بيانها: تهيب نقابة المهن الموسيقية بجميع الموسيقيين والمطربين أعضاء الجمعية العمومية بعدم تداول الأخبار غير الصحيحة بقصد أو بدون قصد مما يثير عدم الوضوح لدي البعض وتعارض المعلومات مع الواقع.

ويؤكد الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين أن النقابة حازمة في قرارتها التي اتخذت للإصلاح وما ستتخذه من إجراءات في هذا المجال مشددا علي تطبيق قرار منع الغناء علي الفلاشة ابتداء من يوم الخميس 16 سبتمبر 2021.

وأضاف هاني شاكر أن مجلس النقابة لن يتهاون في ذلك، مطالبا بضرورة استقاء المعلومات من مصدرها وعدم تناقل معلومات غير صحيحة.

عبرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين «الساسيرو»، عن اندهاشها وانزعاجها من موقف نقابة المهن الموسيقية من التزام الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية بصحيح القانون المتمثل في عدم إصدار تراخيص رقابية للحفلات العامة التي تؤدى فيها علنا - بفرقة موسيقية أو بتسجيلات سمعية - أغاني أعضائها من المصريين والأجانب إلا بعد تقديم مستند يفيد سداد حقوق الجمعية المالية، واعتبرت الجمعية أن ذلك ممارسة تستند إلى صحيح القانون حيث يحمي قانون العقوبات الصادر عام ١٩٣٩ ومن بعده القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ بحماية حق المؤلف ثم القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ حقوق المؤلفين والملحنين في تحصيل حقوق الأداء العلني.

يذكر أن قررت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين عقد اجتماع الأعضاء العادي في تمام الساعة الخامسة عصرا، وفيه سيتم النظر على عدد من الملفات منها تقرير مجلس إدارة نشاط الجمعية عن عامين 2019 و2020، وتقرير مراقب الحسابات عامين 2019 و2020، وعرض الميزانية العمومية والحساب الختامي عن عامين 2019 و2020 وعرض التعديلات المقترح أجراؤها على لائحة النظام الأساسي للجمعية.

أما اجتماع الأعضاء غير العادي فسيكون في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه للنظر في مقترحات تعديل المواد 20 و26 و31 من لائحة النظام الأساسي وتعديل البند 2 من المادة 23 والفقرة 3 من المادة 27 وإضافة فقرة جديدة رقم 7 للمادة 27 من اللائحة الداخلية.

يصبح اجتماع جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين العادية جاهز للانعقاد، بحضور الأغلبية المطلقة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة ساعة ويعقد في الساعة السادسة بذات المقر ويكون صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عم 10 % أو عشرون عضوا أيهما أقل.

أما اجتماع الجمعية غير العادية، فلا يصح إلا بحضور الأغلبية المطلقة (50%+1)، من أعضاء الجمعية العاملين الذين لهم حق الحضور وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة ساعة على أن يعقد الساعة الثامنة بذات المقر وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى ميعاد يحدد فيما بعد.