غدا .. انعقاد مجلس نقابة المهن الموسيقية لبحث أزمة جمعية الملحنين والمؤلفين

ينعقد غداً مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر نقيب الموسقيين لبحث الأزمة المتفاقمة التي تثيرها جمعية الملحنين والمؤلفين والرقابة الفنية علي المصنفات بعد فشل كل المداولات والاجتماعات مع الرقابة علي المصنفات بعدم تحصيل أي مبالغ من الموسيقيين والمطربين والعازفين والـ DG والأجانب غير مستحقة.

وعلي غير صحيح القانون وسوف يتوجه الي مقر النقابة المتعهدين والعازفين ومشغلي DG الذين تم التحصيل منهم ومعهم الإيصالات الدالة على التحصيل.

وسوف ينعقد المجلس برئاسة النقيب لإنهاء هذا الموضوع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وطرق كل السبل للحفاظ على أعضاء النقابة والمنتمين لها والحفاظ على إيرادات النقابة حتي تستطيع الاضطلاع بمهامها الخدمية من معاشات وعلاج وإعانات وغيره.

يذكر أن في إطار توفيق الأوضاع طبقا للقانون الجديد للجمعيات، دعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين «الساسيرو» برئاسة الدكتور مدحت العدل، أعضاء الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد يوم الجمعة الموافق الأول من شهر أكتوبر لعام 2021، بساقية عبد المنعم الصاوي (قاعة الحكمة) بالقاهرة.

قررت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين عقد اجتماع الأعضاء العادي في تمام الساعة الخامسة عصرا، وفيه سيتم النظر على عدد من الملفات منها تقرير مجلس إدارة نشاط الجمعية عن عامين 2019 و2020، وتقرير مراقب الحسابات عامين 2019 و2020، وعرض الميزانية العمومية والحساب الختامي عن عامين 2019 و2020 وعرض التعديلات المقترح أجراؤها على لائحة النظام الأساسي للجمعية.

أما اجتماع الأعضاء غير العادي فسيكون في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه للنظر في مقترحات تعديل المواد 20 و26 و31 من لائحة النظام الأساسي وتعديل البند 2 من المادة 23 والفقرة 3 من المادة 27 وإضافة فقرة جديدة رقم 7 للمادة 27 من اللائحة الداخلية.

يصبح اجتماع جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين العادية جاهز للانعقاد، بحضور الأغلبية المطلقة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة ساعة ويعقد في الساعة السادسة بذات المقر ويكون صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عم 10 % أو عشرون عضوا أيهما أقل.

أما اجتماع الجمعية غير العادية، فلا يصح إلا بحضور الأغلبية المطلقة (50%+1)، من أعضاء الجمعية العاملين الذين لهم حق الحضور وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة ساعة على أن يعقد الساعة الثامنة بذات المقر وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى ميعاد يحدد فيما بعد.