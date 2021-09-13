متابعة تنفيذ برنامج المياه في قري مركز الحسنة

أكد اللواء اسامة أحمد محمود عفش ، رئيس مركز ومدينة الحسنه ، علي متابعة تنفيذ برنامج المياة الخاص بكل قرية تحت اشراف سكرتير القرية ، والتأكد من وصول حق كل مواطن حصته فى المياة ، كما تم التشديد على جميع سكرتيرى القرى بضرورة متابعة جميع المشاكل التى تخص المواطنين فى كل قرية والعمل على حلها خاصة المياه والكهرباء.

تحصيل كافة المتأخرات

كما تم التنبيه ، بضرورة تحصيل كافة المتأخرات بكل قريةوارسالها الى ادارة الإيرادات بالمجلس حفاظا على المال العام للدولة.

وطالب بضرورة التحديث المستمر للبيانات الخاصة بكل قرية على ان يتم التحديث كل ثلاثة شهور وارسال البيانات الى مركز المعلومات



وأكد اللواء اسامة ، على ان المتابعة المستمرة والإلتزام ، بالعمل هم أساس نجاح اى مؤسسة وتحقيق اهدافها حيث يتابع جميع الشكوى التى ترد الى مكتبه ،او على وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بالمجلس، والعمل على حلها عن طريق الإدارات المختصة بالمجلس