صدمة.. تفشي جديد لكورونا في بعض مناطق الصين

كشفت وسائل إعلام صينية، اليوم الإثنين، عن إغلاق أول مستشفى تابع لجامعة شيامن في مقاطعة فوجيان بشرق الصين بعد أن ثبتت إصابة أحد موظفي الخدمات اللوجستية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقال المستشفى في بيان إنه تم اكتشاف الحالة أثناء الفحص الروتيني، ولذلك تم تعليق خدمات العيادات الخارجية والطوارئ.

فيما فرضت منطقة سيمينج في مدينة شيامن، حيث يقع المستشفى، إغلاقا في أجزاء من المنطقة، وأمر السكان بالبقاء في المنزل وحظر التجمعات الاجتماعية.

كما تم العثور على حالة إيجابية أخرى لفيروس كورونا في منطقة تونجان في شيامن أدت أيضا إلى إغلاق جزئي في المنطقة. وكان المريض الملقب وو على اتصال وثيق بحالة في مدينة بوتيان الموبوءة بالفيروس.

واعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إنها سجلت 22 إصابة محلية، وبقية الحالات قادمة من الخارج، كما لم تسجل أي حالات وفاة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 28 حالة جديدة بدون أعراض، بينما لا يزال 411 مريضًا بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية.

وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني إلى 95248 حالة، مع عدم تغيير الوفيات عند 4636.