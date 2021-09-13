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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع في إصابات كورونا المحلية بالصين

كورونا في الصين
كورونا في الصين

اعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إنها سجلت 22 إصابة محلية، وبقية الحالات قادمة من الخارج، كما لم تسجل أي حالات وفاة.

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الصين تكتشف بؤرة جديدة لتفشي كورونا على أراضيها

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بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 28 حالة جديدة بدون أعراض، بينما لا يزال 411 مريضًا بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية.

وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني إلى 95248 حالة، مع عدم تغيير الوفيات عند 4636.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، أمس الأحد، أنه تم تسجيل ست حالات إصابة بـ فيروس كورونا المستجد في مقاطعة فوجيان الصينية، كما تم اكتشاف 18 شخصا يحملون الفيروس بدون أعراض.

ونقلت الوكالة، عن السلطات المحلية القول، إنه تم اكتشاف بؤرة تفشي المرض الجديدة، في قضاء سينيو قرب مدينة بوتيان.

ووفقا للتقييمات الأولية، تنتشر بين المصابين سلالة "دلتا" شديدة العدوى.

فيروس كورونا المستجد اصابات كورونا كوفيد19 كورونا في الصين لجنة الصحة الوطنية الصينية

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