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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن..احتجاجات واسعة بـ حضرموت بسبب انقطاع الكهرباء.. صور

احتجاجات حضرموت
احتجاجات حضرموت

ذكرت وسائل إعلام يمنية أن مدينة المكلا بمنطقة حضرموت شهدت تظاهرات واسعة قطعت خلالها الطرق بالإطارات المشتعلة احتجاجا على تدهور العملة والخدمات في المحافظة.

وتحدثت الأنباء عن عصيان مدني كبير في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، واحتجاجات واسعة أغلقت فيها المحلات التجارية تنديدا بتردي خدمات الكهرباء وانقطاعها لساعات طويلة.

ونقل موقع المشهد اليمني عن مصادر أن مواطنين قاموا بقطع الشوارع الرئيسة والفرعية وأحرقوا الإطارات، ورددوا شعارات تطالب برحيل محافظ المحافظة، لعجزه عن حل مشكلة الكهرباء التي يعاني منها السكان منذ سنوات.

وأفيد في هذا السياق بأن مدينة المكلا تعاني من انقطاعات كبيرة للتيار الكهربائي تصل إلى أكثر 6 ساعات مقابل ساعة واحدة تشغيل فقط وهو ما تسبب في معاناة كبيرة للمواطنين نتيجة ارتفاع درجة الحرارة خلال هذه الأيام.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت إن اليمن يعتبر أفقر دولة عربية عالقة في حرب مجهولة المصير، وإن استئناف المفاوضات لإنهاء صراع عمره أكثر من 6 سنوات لن يكون أمرا سهلا.

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وأضاف مبعوث الأمم المتحدة الخاص الجديد إلى اليمن هانس غروندبرغ، أنه أبلغ مجلس الأمن الدولي بأنه لا توجد انتصارات سريعة في الحرب الأهلية باليمن، وأنه يعتزم مراجعة ما تكلل بالنجاح وما لم ينجح، والاستماع إلى أكبر عدد ممكن من الرجال والنساء اليمنيين"، مبينا ان "القوى المتصارعة لم تناقش تسوية شاملة منذ العام 2016، لذلك، تأخرت كثيرا قوى الصراع في الانخراط في حوار سلمي مع بعضها بعضا تحت رعاية الأمم المتحدة، وفق بنود تسوية شاملة قائمة على حسن النوايا وبدون شروط مسبقة".  

وأكد المبعوث الجديد أن نهج الأمم المتحدة لإنهاء الصراع يجب أن يتضمن "مشاركة هادفة للنساء"، وأن مشاوراته الأولى مع اليمنيين والأطراف الإقليمية والدولية الرئيسية "ستبدأ قريبا".

هذا ويشهد اليمن حربا أهلية منذ العام 2014 عندما سيطرت جماعة "انصار الله" اليمنية على العاصمة صنعاء وجزء كبير من شمالي البلاد، الأمر الذي أجبر حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي "المعترف بها دوليا" على الفرار للجنوب، ثم إلى السعودية".

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وسائل إعلام يمنية مدينة المكلا حضرموت تظاهرات واسعة الإطارات المشتعلة تدهور العملة اليمن المكلا

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