تفاصيل جديدة عن احتفالية الأهلي بالنجمة العاشرة في التتش

يقيم النادي الأهلي حفلاً كبيراً في الثامنة من مساء غد بإستاد مختار التتش لتكريم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين التاسعة والعاشرة.



وكان محمود الخطيب رئيس النادي قد اكد للاعبين عقب خسارة مسابقة الدوري أنهم كإدارة قصروا في عدم الإحتفاء باللقب التاسع والعاشر ولذا فإنه تم تحديد الموعد بحيث يتواجد جميع اللاعبين الدوليين بعد إنتهاء المهمة مع منتخبات بلادهم.

وأعدت إدارة الأهلي أغنية خاصة للقب التاسع والعاشر سوف تعرض خصيصاً في الحفل بجانب بعض الفقرات الفنية الأخري.



ووجهت إدارة القلعة الحمراء الدعوة لعدد من الوزراء بينهم الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بجانب رموز النادي وكبار الإعلاميين والصحفيين ورؤساء تحرير الصحف.