عملية طعن قرب محطة الحافلات المركزية بالقدس.. فيديو

عملية طعن قرب محطة الحافلات المركزية بالقدس



أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بإطلاق نار على فلسطيني بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن قرب محطة الحافلات المركزية بالقدس.

وبحسب وسائل اعلام اسرائيلية مختلفة فإن شابا فلسطينيا قام بطعن حراس محطة الباصات المركزية في القدس، مما أسفر عن إصابة اثنين بجروح متوسطة.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أصيب شخصين بجراح متوسطة في هجوم طعن في شارع يافا بالقرب من محطة الحافلات المركزية في القدس.

ووفقا لوكالة "سوا" الفلسطينية، أطلق الاحتلال الإسرائيلي النار صوب منفذ عملية الطعن قرب محطة الحافلات المركزية غرب القدس المحتلة، دون معرفة حالته الصحية.

وأوضحت نجمة داود الحمراء، منظمة طبية إسرائيلية، انه في الساعة 3:20 مساءً، ورد بلاغ على الخط الساخن 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة القدس عن إصابة شخصين بعملية طعن في شارع يافا بالقرب من محطة الحافلات المركزية في القدس، حيث قام المسعفون التابعون لنجمة داود الحمراء بتقديم كامل الرعاية الطبية لهما.



