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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: حملات لازالة الإشغالات وتطبيق الإجراءات الإحترازية بأحياء الثغر

حي غرب الإسكندرية
حي غرب الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي ضرورة استمرار حملات تطبيق الاجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالاجراءات الاحترازية او لتقديمها الشيشة للمواطنين ، كما أكد على جميع الجهات التنفيذية التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفي هذا الصدد ؛ شن حي شرق الإسكندرية برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة إستهدفت ش مصطفى كامل باكوس ومزلقان شدس ومزلقان فيكتوريا وشارع الجلاء، واسفرت الحملة عن تحصيل شركة الصرف الصحي مديونيات بقيمة 9 آلاف جنيها، وضبط عدد 25 حالة إشغال وتحرير عدد 28 محضر متنوع من أمن صناعي وتموين وصحة ورصد بيئي، ووجهت القوى العاملة 4 إنذارات لمخالفة قانون العمل في بعض المنشآت كما تم فرض غرامات فورية تقدر ب ألفين جنيها وغلق عدد ٣ منشآت لعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية.

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وقام حي وسط الإسكندرية، برئاسة المحاسب رجب النقيدي حملة مكبرة   توجهت الي شوارع: بورسعيد، تانيس، طريق الجيش ،عمر لطفي،  السلطان حسين،  ميدان سعد زغلول ,سوتير، المامون ،الرصافة، الغرفة التجارية، قنال السويس، الرصافة ،جرين ،صفية زغلول، عبد القادر الغرياني ،ومحور المحمودية وأسفرت الحملة عن ضبط عدد ١١٠ حالة اشغال متنوع.

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة إستهدفت محور المحمودية وبشاير الخير ١ وبشاير الخير وش  التوفيقية وش الناصرية، ش الطابية،  ش كرموز وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد ١٣١ إشغال متنوع.

وقام حي المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة مكبرة إستهدفت شوارع خالد بن الوليد ،٤٥ قبلى وبحرى،  ٣٠ قبلى ، القاهرة، سيف، مسجد سيدى بشر، ش ١٥ ، العيسوى ، ش ١٨ ، ملك حفنى بحرى  ، خليل حمادة وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٧٠ حالة إشغال متنوع.

وواصل حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ حملاته لازالة الاشغالات بشوارع الباب الاخضر  ، الكوبري القديم  ، سوق الجمعة  ، السبع بنات ،وكالة الليمون، إسحاق النديم أبي الدرداء حيث تم العمل على توسعة الطريق لسيولة الحركة المرورية والتحفظ على عدد ١٠٦ حالة اشغال متنوع.

وشن حي العامرية أول برئاسة محمد عبد الله حملة مكبرة بمنطقة عبد القادر بحري وأسفرت عن غلق وتشميع عدد ٢ ورشة والتحفظ علي ٢٧ حالة إشغال متنوع.

الاسكندرية الجهات التنفيذية الإجراءات الاحترازية الصرف الصحى محور المحمودية القوى العاملة الغرامات الفورية اخبار الاسكندرية اخبار المحافظات

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