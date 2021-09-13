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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

«هيكل» نائبا للرئيس.. تعيين 6 أعضاء جدد بالهيئة العليا لحزب الوفد

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد

وافقت الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ووكيل أول مجلس الشيوخ، بالإجماع على تعيين ستة أعضاء جدد بالهيئة العليا لحزب الوفد.

 

ضمت قائمة المعينين الجدد، كلا من، الدكتورة سمر عاطف محمد يوسف، أخصائي نساء وتوليد، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمدرية الصحة صاحب ومدير مجموعة الغد الطبية "محافظة قنا"، وياسر محمد حسن العبد، محامٍ - نائب أحكام عسكرية سابقاً "محافظة دمياط"، وإبراهيم مليجي محمود إسماعيل المليجي، مدير عام فروع بنك مصر جنوب الدلتا "محافظة المنوفية"، والنائبة سهام بشاي عبده حنين، عضو مجلس النواب "محافظة بني سويف"، والإعلامية شيرين ربيع محمد مصطفي، صحفية، ومحمود سامي أحمد محمد عبد الله بالمعاش - مدير عام بالتربية والتعليم سابقا.

 

وقال “أبوشقة”، إنه سوف يتم تعيين دفعة جديدة لشغل الأماكن الشاغرة بالهيئة العليا خلال الاجتماع المقبل للهيئة في نهاية الشهر الجاري.

 

وفاز خلال الاجتماع الذي عقد بعد ظهر أمس بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي بالتزكية عيد هيكل نائبا لرئيس الحزب خلفا للراحل المستشار عادل بكار، والمهندس حمدي قوطة بعضوية المكتب التنفيذي للحزب.

 

كما وافق أعضاء الهيئة العليا على تكليف الدكتور محمد خليفة سكرتير عام الوفد بالغربية بالقيام بأعمال رئيس اللجنة العامة للوفد بالغربية لمدة عام.

 

وكان المستشار بهاء أبو شقة قد ترأس في وقت سابق أمس اجتماعا للمكتب التنفيذي للحزب تم خلاله مناقشة الوضع المالي للحزب والجريدة وآليات توفير سيولة مادية وتحصيل المبالغ المستحقة لدى الآخرين وكلف المكتب التنفيذي المحاسب فيصل الجمال أمين صندوق الحزب، والشئون القانونية بالحزب، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تحصيل هذه المبالغ بما فيها إجراءات جنائية.

 

وقال إن هذه المبالغ دخلت في ميزانية الحزب وإذا لم تسدد سنكون أمام مسئولية جنائية، مضيفا أنه سيتم عرض تقرير مفصل عن المديونيات المستحقة للحزب وطريقة جدولتها خلال الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي يوم 26 الجاري.

 

وأضاف المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ أن تأخر انعقاد اجتماعات الهيئة العليا للوفد أمر غير مقصود كما يروج البعض، ولكن نظرا لظروف كورونا، والإجازات الصيفية  كان يتعذر عقدها، وذلك حرصا على سلامة وصحة الأعضاء خاصة وكنا نراعي عدم التكدسات والازدحام ولا شئ غير ذلك.

 

وأشار إلى أن حزب الوفد يمثل الرأي والرأي الآخر ولا يوجد أي قرارات تم اعتمادها بشكل فردي وهذا من ثوابت الوفد ، مشيرًا إلي أن هناك من يقوم بترويج الشائعات داخل الحزب والتي تأتي ضمن المؤامرة التي تحاك من اجل النيل من مقدرات الحزب ويستخدم فيها المال الأسود ولدينا جميع الأدلة التي تؤكد ذلك، والتي تستوجب تقديمها للنيابة العامة، مضيفا أنه لا يوجد أحد مهما كان محترفا للجريمة إلا ويترك خلفه خيطا، ونجحنا في تجميع هذه الخيوط التي تؤكد المؤامرة التي تحاك ضد حزب الوفد، ورغم ذلك تجاوزنا  وأؤكد للجميع أن هذه هي معركة الوفديين جميعا حماية للحزب ولن نسمح بالنيل من الوفد .

 

وأكد رئيس الوفد أن بعض المغرضين يروجون بأن هناك تقصير في المركز المالي للحزب والجميع يعلم بأنني تسلمت الحزب برصيد 600 ألف جنيه والجريدة برصيد صفر طبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وديون 48 مليون جنية، وكان يوجد التزام كل شهر وهو تسديد 2 مليون جنيه مستحقات ورواتب للصحفيين والإداريين في الجريدة، إلى جانب تسديد ديون لصالح مؤسسة الأهرام وأقساط التأمينات، وبفضل الله تم تسديد ديون جريدة الأهرام بالكامل وأصبح لدينا ودائع بنكية بفضل مجلس الإدارة الجريدة الذي خفض المستحقات الشهرية إلي 430 ألف جنيه بعد أن كانت 2 مليون جنيه.

 

وتابع رئيس الوفد “منذ أن توليت رئاسة الحزب وكل شئ يحدث بشفافية ولا يوجد ما نخفيه، وقلت من قبل من يريد الإطلاع على الميزانية الخاصة للحزب والجريدة يتفضل فهي متاحة للجميع لان كل شئ يتم بشفافية، وأي معلومة موجودة عند أمين الصندوق والإدارة المالية”.

 

وخلال الاجتماع وجه رئيس الوفد سؤال لأعضاء الهيئة العليا، قائلا "هل هناك اعتراض من أحد على الأمور المالية من الأعضاء؟"، وأكد الجميع أن الوضع المالي للحزب والجريدة يدار بمنتهى الشفافية والوضوح .

 

وأردف رئيس الوفد "جميع التبرعات والأموال التي تدخل الحزب تدخل من خلال الإدارة المالية طبقا لإيصال استلام معتمد بختم الحزب ولا يوجد أموال تدخل أو تخرج إلا بهذا الشكل القانوني.

 

وأضاف رئيس الوفد، أن ما حدث من فوضى بسبب المؤامرة التي تحاك ضد الوفد وخاصة خلال الفترة الماضية فترة انتخابات مجلس النواب خسر الحزب 218 مليون جنيه  تبرعات للحزب، لافتا إلى أنه لا يعقل أن يعقد مؤتمر داخل بيت الأمة ويبث على قنوات الجماعة الإرهابية مثل قناة "مكملين" بهدف إحراج الدولة من أطراف المؤامرة الذين تم فصلهم في 9 فبراير 2021 .

 

وقال رئيس الوفد، أشهد الله والجميع أنني لم أتخذ قرارا إلا بهدف مصلحة الدولة المصرية وحزب الوفد، وأقول هذا الحديث للجميع حتى نتصدى للشائعات التي يروجها أصحاب المؤامرة التي تمول بالمال الأسود.

 

وكلف رئيس الوفد فيصل الجمال آمين الصندوق بالتواصل لاسترداد أموال الحزب من خلال عقد جلسات للتفاوض وكيفية طريق السداد.

 

وأكد رئيس الوفد أن هذه أموال الوفد وسوف ترد قائلًا: أرجو أن لا يفهم حديثي في غير سياقه أو يحمله بما ليس في قصدي فجميعنا زملاء و أصدقاء وإخوة وهدفنا واحد هو الحفاظ على الحزب وتكليف أمين الصندوق حتى يكون هناك التزام بالسداد وجميعنا نرفض فكرة عدم سداد مستحقات الحزب.
 

الهيئة العليا لحزب الوفد المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد قائمة المعينين الجدد المكتب التنفيذى

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