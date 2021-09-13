بعد الهجوم عليه بسبب الفلاحين.. أحمد سعد يرد منتقديه

تعرض الفنان أحمد سعد، لهجوم عنيف من أحد متابعيه عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور الشهير انستجرام، وذلك في رد علي أحد منشوراته الخاص.

وكتبت أحد الفتيات المتابعات له: "كنت بقدرك وأحب أسمع أغانيك بس لما جيت فرح عندنا في طنطا وعشان الفيلا بعيده قولت أنا مبنزلش لفلاحين وأنت أصلاً متعرفش أحنا فلاحين ولا لاء وأعتقد عرفت لما جيت وشوفت الفرح والمستوي ومستويات الناس.. بس للعلم الفلاحين ناس محترمين جداً وبيقدروا الناس جداً وشكراً ليك".

أحمد سعد

ورد الفنان أحمد سعد علي هذا الهجوم العنيف قائلاً: "معلوماتك مغلوطة لأن ده تالت فرح ليا في نفس المكان وأنا أتمني أكون في جدعنة ورجولة وشرف الفلاحين".

ويشار إلي أن الفنان أحمد سعد احتفل مؤخراً بعقد قرانه علي مصممة الأزياء علياء بسيوني وظهر الثنائي لأولمرة معاً بعد الزواج في حفل دير جيست الذي تم تكريم أحمد سعد خلاله، كما أن أخر أعمال أحمد سعد مانت تقديمه الأغنية الدعائية لفيلم "200 جنية" والذي حقق نجاح جماهيري كبير في السينما.

اصالة

هنأ المطرب احمد سعد ، الفنانة أصالة بمناسبة زواجها من الشاعر فائق حسن، ونشر صورة لهما من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب احمد سعد :"الف مبروك يا حبيبتي علي الزواج تستاهلي الحب و الخير و السعادة دي ما انتي مصدر السعادة لكل اللي حواليكي “.