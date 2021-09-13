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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يشيد بدور الإمارات في تعزيز الحوار بين الأديان

صدى البلد

أشاد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بالدور المحوري الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الحوار بين الأديان والتعايش السلمي، مشيدا باستضافتها ورعايتها الكريمة لتوقيع وثيقة الإخوة الإنسانية، بين الأزهر الشريف والفاتيكان، وهي الوثيقة التي دشنت مرحلة جديدة من التعاون والتلاقي بين اتباع الأديان المختلفة.

 

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم، أمام الحلقة النقاشية رفيعة المستوى التي نظمها المجلس العالمي للتسامح والسلام حول دور البرلمانيين في تعزيز الحوار بين الأديان بإيطاليا بحضور  أحمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح، مؤكدًا أهمية تعزيز الحوار بين الأديان كونها مسئولية كبيرة ورسالة إنسانية نبيلة تستوجب العمل من أجل ابتكار آليات جديدة لتعزيز الحوار بين الأديان كمفهوم وممارسة.

 

وطرح رئيس البرلمان العربي، مبادرتين، من أجل تعزيز دور البرلمانيين في ترسيخ الحوار بين الأديان: المبادرة الأولى: هي إعداد "دليل البرلمانيين لتعزيز الحوار بين الأديان"، بحيث يتضمن هذا الدليل أفضل التشريعات والممارسات الوطنية والإقليمية والدولية، التي تشجع على الحوار بين الأديان وترسخ التعايش بين الثقافات المختلفة، لكي يُشكل هذا الدليل البرلماني الشامل منطلقاً لتأسيس منظومة تشريعية متطورة تساهم في تعزيز الحوار بين الأديان.


المبادرة الثانية: وهي في الحقيقة ولدت من رحِم النقاشات البنّاءة التي أجريناها منذ أيام قليلة خلال زيارتنا الهامة إلى مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، بفيينا، وتتمثل هذه المبادرة في "إنشاء منصة برلمانية عالمية للحوار بين الأديان"، بحيث تتضمن برامج وأنشطة لتأهيل وبناء قدرات البرلمانيين في تعزيز الحوار بين الأديان، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في هذا الشأن.

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