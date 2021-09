أخبار التكنولوجيا.. أفضل طرق للوصول لملفات جوجل درايف بدون إنترنت.. وشاومي تعلن إطلاق هذه الإصدارات

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.



تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية الكورية لإطلاق هاتف ذكي جديد والذي سيحمل اسم Galaxy S21 FE، والمقرر إطلاقه نهاية شهر أكتوبر المقبل، بمواصفات مميزة وإمكانات عالية.



أعلنت شركة شاومي الصينية ، رسميا الموعد الرسمي لمؤتمرها القادم، والذي سينعقد بعد غد 15 سبتمبر المقبل في الصين ، ثم بعد ذلك سيتم إطلاقها في الهند والأسواق العالمية، حيث من المقرر أن يضم حدثها القادم إطلاق هواتف Xiaomi 11T و Xiaomi 11T Pro و كذلك Xiaomi 11 Lite.



يعتبر جوجل درايف Google Drive من أفضل الخدمات التى تقدمها جوجل لعملية التخزين السحابية، التى تسمح بإنشاء وتعديل وحفظ الملفات دون الوصل إليها من أحد سوى المستخدم أو من يملك أذن الوصول لتلك الملفات من قبل المالك.



أطلقت شركة HTC التايوانية أحدث منتجاتها من أجهزة التابلت والذي يحمل اسم HTC A100، والذي جاء بمواصفات مميزة وسعر منخفض بالمقارنة بالإمكانات العالية التى حصل عليها، وقد تم إطلاقه فى الأسواق الروسية، على أن يتم إطلاقه تباعاً للأسواق العالمية.



تعد لعبة Minecraft ماين كرافت من أكثر الألعاب التي يفضلها مستخدمو الهواتف الذكية ومن بينها هواتف آيفون وأندرويد كما يفضلون لعبها على أجهزة الكمبيوتر، حيث تعد لعبة هي نوع من ألعاب الفيديو المبتكرة، تم تطوير بواسطة المطورين السويديين Mojang .



يعد محرك بحث DuckDuckGo أحد أفضل محركات البحث التى تهتم بالخصوصية للمستخدمين، حيث يسمح بتصفح مواقع الانترنت دون تتبع أو جمع بينات المستخدمين، كما يحافظ على سرية عمليات البحث الخاصة.



تستعد شركة Infinix إنفينيكس الصينية، لإطلاق سلسلة هواتفها الذكية Infinix ZERO X في 13 من سبتمبر، والتى ستتضمن هاتفي Infinix ZERO X و Infinix ZERO X Pro، بمواصفات مميزة وإمكانات عالية.



تعمل شركة Realme ريلمي الصينية، على إطلاق هاتف جديد من سلسلة هواتفها الذكية "GT" والذي سيحمل اسم Realme GT Neo2، وسيأتي بمواصفات مميزة تم رصدها على موقع تقييم الأداء العالمي Geekbench.