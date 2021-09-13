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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أفضل طرق للوصول لملفات جوجل درايف بدون إنترنت.. وشاومي تعلن إطلاق هذه الإصدارات

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.

 

تسريبات تكشف مواصفات جديدة لعملاق سامسونج الجديد Galaxy S21 FE


تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية الكورية لإطلاق هاتف ذكي جديد والذي سيحمل اسم Galaxy S21 FE، والمقرر إطلاقه نهاية شهر أكتوبر المقبل، بمواصفات مميزة وإمكانات عالية.

 

من بينها هاتف رخيص الثمن.. رسميا شاومي تعلن إطلاق هذه الإصدارات


أعلنت شركة شاومي الصينية ، رسميا الموعد الرسمي لمؤتمرها القادم، والذي سينعقد بعد غد 15 سبتمبر المقبل في الصين ،  ثم بعد ذلك سيتم إطلاقها في الهند والأسواق العالمية، حيث من المقرر أن يضم حدثها القادم إطلاق هواتف Xiaomi 11T و Xiaomi 11T Pro و كذلك Xiaomi 11 Lite.

 

بخطوات بسيطة.. أفضل طرق للوصول إلى الملفات في جوجل درايف بدون إنترنت


يعتبر جوجل درايف Google Drive من أفضل الخدمات التى تقدمها جوجل لعملية التخزين السحابية، التى تسمح بإنشاء وتعديل وحفظ الملفات دون الوصل إليها من أحد سوى المستخدم أو من يملك أذن الوصول لتلك الملفات من قبل المالك.

 

بسعر رخيص .. HTC تطلق رسمياً تابلت HTC A100


أطلقت شركة HTC التايوانية أحدث منتجاتها من أجهزة التابلت والذي يحمل اسم HTC A100، والذي جاء بمواصفات مميزة وسعر منخفض بالمقارنة بالإمكانات العالية التى حصل عليها، وقد تم إطلاقه فى الأسواق الروسية، على أن يتم إطلاقه تباعاً للأسواق العالمية.

 

أسهل طرق لتحميل لعبة Minecraft على هواتف آيفون وأندرويد


تعد لعبة Minecraft ماين كرافت من أكثر الألعاب التي يفضلها مستخدمو الهواتف الذكية ومن بينها هواتف آيفون وأندرويد  كما يفضلون لعبها على أجهزة الكمبيوتر، حيث تعد لعبة هي نوع من ألعاب الفيديو المبتكرة، تم تطوير بواسطة المطورين السويديين Mojang .

 

أفضل 4 ميزات في متصفح الخصوصية DuckDuckGo لهواتف الأندرويد


يعد محرك بحث DuckDuckGo أحد أفضل محركات البحث التى تهتم بالخصوصية للمستخدمين، حيث يسمح بتصفح مواقع الانترنت دون تتبع أو جمع بينات المستخدمين، كما يحافظ على سرية عمليات البحث الخاصة.

 

بكاميرات فائقة الدقة .. تسريبات تكشف قدرات تحفة إنفينيكس القادمة ZERO X Pro


تستعد شركة Infinix إنفينيكس الصينية، لإطلاق سلسلة هواتفها الذكية Infinix ZERO X في 13 من سبتمبر، والتى ستتضمن هاتفي  Infinix ZERO X و Infinix ZERO X Pro، بمواصفات مميزة وإمكانات عالية.

 

بتقنية 5G ومعدل 120 هرتز.. هاتف ريلمي Realme GT Neo2 يأتي بقدرات خارقة


تعمل شركة Realme  ريلمي الصينية، على إطلاق هاتف جديد من سلسلة هواتفها الذكية "GT" والذي سيحمل اسم Realme GT Neo2، وسيأتي بمواصفات مميزة تم رصدها على موقع تقييم الأداء العالمي Geekbench.

ريلمي شاومي جوجل درايف لعبة ماين كرافت سامسونج آيفون أندرويد جوجل كروم متصفحات

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أخبار التكنولوجيا.. أفضل طرق للوصول لملفات جوجل درايف بدون إنترنت.. وشاومي تعلن إطلاق هذه الإصدارات

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