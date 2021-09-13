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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسهل طرق لتحميل لعبة Minecraft على هواتف آيفون وأندرويد

أسهل طرق لتحميل لعبة
أسهل طرق لتحميل لعبة Minecraft على هواتف آيفون وأندرويد

تعد لعبة Minecraft ماين كرافت من أكثر الألعاب التي يفضلها مستخدمو الهواتف الذكية ومن بينها هواتف آيفون وأندرويد  كما يفضلون لعبها على أجهزة الكمبيوتر، حيث تعد لعبة هي نوع من ألعاب الفيديو المبتكرة، تم تطوير بواسطة المطورين السويديين Mojang .

 

وبحسب موقع  TechSpot فإن هناك عدد من الخطوات السهلة التي يمكن لمستخدمي هواتف الأندرويد والآيفون لعب لعبة Minecraft ماين كرافت، وذلك بأسهل الطرق من خلال :    

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يمكن للاعبين الحصول مباشرة على Minecraft Pocket Edition من متجر الألعاب Google Play أو App Store من خلال :

 

- افتح متجر Google Play على هاتفك الأندرويد وابحث عن Minecraft Pocket Edition باستخدام شريط البحث.

أو افتح App Store على هاتفك الآيفون وابحث عن Minecraft Pocket Edition 
 
- وستظهر عدة نتائج على الشاشة، انقر فوق الخيار الأكثر صلة. يمكنك أيضًا النقر لزيارة صفحة متجر Google Play للعبة لمعرفة تفاصيل أكثر

-اضغط على زر الشراء ، بعد إجراء الدفع بنجاح ، انقر فوق الزر تثبيت.

- وفقا للموقع فإنه يفضل تحميل اللعبة من مصادر رسمية، حيث يشكل تنزيل الملفات من مواقع جهات خارجية غير معروفة خطرًا على الهواتف حيث قد تحتوي الملفات على فيروسات وبرامج ضارة.

- كما أنه هناك أيضًا إصدار تجريبي من اللعبة متاح على متجر Google Play، ويمكن للاعبين تجربته قبل شراء إصدار Pocket Edition.  

 

وهناك طريقة أخرى أسهل وهي : 


ادخل على الموقع الرسمى للعبة ماين كرافت

قم بفتح ملف اللعبة وإنشاء حساب خاص على الموقع الرسمى للعبة

ادخل على حسابك الخاص للعبة وإبدأ اللعب
 

لعبة Minecraft ماين كرافت الهواتف الذكية العاب الفيديو هواتف آيفون هواتف اندرويد

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