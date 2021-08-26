لأول مرة لعبة Forza horizon 5 تضم فورد برونكو ومرسيدس AMG

تستعد ستوديوهات "إكس بوكس" لـ إصدار النسخة المستحدثة من أشهر ألعاب الجرافيك الخاصة بسباقات السيارات، وهي "فورزا هوريزون 5" أو Forza Horizon 5 في 5 نوفمبر المقبل لمستخدمي الـ"إكس بوكس"، وعلى أجهزة الكمبيوتر، لمن حجزوا نسختهم مبكرًا.

وفقًا لموقع "كار أند درايفر" تأتي اللعبة المفضلة لعشاق سيارات السباق والسرعة بمجموعة كبيرة من السيارات الرياضية الحديثة، مثل فورد برونكو 2021 والسيارة الهجين مرسيدس AMG.

وقال "مايك براون" المدير الإبداعي لـ فورزا هوريزون 5 في تصريحات للموقع المتخصص في السيارات،:"إن فيزياء القيادة في Forza Horizon 5 ستكون أكثر متعة من أي وقت مضى: "عندما تجعل لعبة سباق سيارات تتصرف في محاكاة كاملة للسباق الحقيقي، يعتقد الناس أن هذا يجعلها أكثر صعوبة، ولكن الآن طورنا من نظم الجرافيكس والمحاكاة ليشعر اللاعب.. وكأنه في سيارة سباق حقيقية مع تعديل في نظام الفرامل لتكون أكثر تدريجية، ليست المحاكاة أكثر دقة فحسب، بل تعمدنا أن تصبح تجربة السباق والقيادة أكثر سهولة ومتعة أيضًا".

وأضاف "براون" أن Forza Horizon 5 يستخدم محركًا فيزيائيًا محسنًا من ألعاب فورزا السابقة، لاستيعاب البيئة الجديدة في المكسيك، ستستضيف النسخة الجديدة جميع أنواع التضاريس المختلفة، بما في ذلك الرصيف و الرمل والأوساخ والمستنقعات والأنهار والبحيرات، بالإضافة إلى بعض الظروف الجوية السيئة الخطيرة مثل الغبار والعواصف الاستوائية في محاكاة كاملة للبيئة المكسيكية.

جدير بالذكر أن فورزا بالإيطالية تعني القوة وهي ألعاب سباقات إلكترونية صنعت لوحدات تحكم "إكس بوكس" و "ويندوز 10" ونظم الأندرويد و ios، و يتم إنتاجها من "ستوديوهات إكس بوكس".

وتسعى السلسلة إلى محاكاة الأداء وتجربة القيادة المثيرة للعديد من سيارات السباق الواقعية.