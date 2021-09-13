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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أورنچ مصر" تشارك في أكبر قافلة إنسانية في الجمهورية "أبواب الخير"

صدى البلد

أعلنت شركة أورنچ عن مشاركتها في إطلاق أكبر قافلة إنسانية في مصر "أبواب الخير" و تستهدف رعاية  مليون أسرة على مستوى الجمهورية، والتي انطلقت بنجاح برعاية وتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي وعدد من منظمات المجتمع المدني.

 

والقافلة التي شاركت "أورنچ مصر" في إطلاقها تحركت في نحو 1000 شاحنة عملاقة  وتستهدف رعاية مليون أسرة أو ما يصل إلى 5 ملايين مواطن مستحق في جميع أنحاء الجمهورية.

 

وقد حرصت "أورنچ مصر" على المشاركة في هذه القافلة نظراً لضخامة عدد المستهدفين بالرعاية فضلاً عن تنوع مجالات التنمية فيها من التغذية إلى الرعاية الصحية والتدريب والتعليم وتوفير السكن الملائم فضلاً عن التنمية الاقتصادية، وهي جميعها مجالات تعمل "أورنچ مصر" على مساندتها من خلال مبادراتها المختلفة للمسؤولية المجتمعية لخدمة الشعب المصرى بجميع فئاته للمساهمة في تغير حياتهم للأفضل.

 

وقد تم إطلاق قافلة "أبواب الخير" ضمن احتفالية نظمها صندوق "تحيا مصر" في العاصمة الإدارية الجديدة، وجاءت تزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، حيث تمثل نجاحا كبيرا في التنسيق بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني وقطاعات المسؤولية المجتمعية في الشركات لدعم جهود الدولة في إجراءات الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.

 

وتتضمن قافلة "أبواب الخير" آلاف الأطنان من المواد الغذائية والمعدات الطبية وحضَانات الأطفال الملابس والأجهزة الكهربائية والأثاث والمعامل وأدوات مساعدة لعدة مهن، وقد بدأت القوافل بالفعل في التوافد إلى عدد كبير من المراكز والقرى في محافظات الجمهورية.

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