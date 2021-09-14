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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: مفيش واجبات لتلاميذ رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حظر تكليف تلاميذ رياض الاطفال بأي واجبات منزلية خلال العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 ، مشددة على  أن مرحلة رياض الاطفال مرحلة مهمة جدا في عملية اعداد الاطفال لتعليم.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي القادم  2021/2022 ، والتي تشمل الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على النحو التالي :

مصروفات المدارس الحكومية في العام الدراسي الجديد 

  • من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي  : 305 جنيهات
  • من 5 ابتدائي حتى 3 اعدادي : 205 جنيه
  • مصروفات المدارس الحكومية لطلاب أولى ثانوي عام : 520 جنيه
  • مصروفات المدارس الحكومية من 2 ثانوي حتى 3 ثانوي : 505 جنيهات
  • الصف الاول بالتعليم الثانوي الفني بكافة انواعه وانظمته : 220 جنيه
  • مصروفات المدراس لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة انواعه وانظمته : 205 جنيهات.

الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي الجديد 2022

وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي الجديد 2022

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أعلنا موعد بدء الدراسة في الخريطة الزمنية الكاملة لـ العام الدراسي الجديد 2022 ، حتى يستطيع الناس ترتيب أوقاتهم ، ولكن أى تفاصيل أخرى سنعلنها في الأسبوع الأخير من سبتمبر.

 

 الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022

وأضاف وزير التربية والتعليم : بعد أن أعلننا الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي الجديد 2022 ، لن نتحدث عن اى شيء حتى نهاية سبتمبر لأن لكل مقام مقال ، فنحن الآن ندير امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدور الثاني الإعدادية وامتحانات الدبلومات الفنية .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي الجديد 2022 بعد اعتمادها بتوقيع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم :

يبدأ العام الدراسي الجديد من 9 أكتوبر 2021 ، حتى 16 يونيو 2022 ، لتكون بذلك مدته 34 أسبوعا تقريبا.

 الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022

ويبدأ الفصل الدراسي الاول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022 ويكون عدد ايام الدراسة الفعلية فيه 93 يوما ، أما الفصل الدراسي الثاني يبدأ من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022 ، ويكون عدد ايام الدراسة الفعلية فيه 97 يوما  

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول السبت 15 يناير 2022 ، بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الاعدادية 7 مايو 2022

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية  21 مايو 2022 ، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الاول والثاني ضمن ايام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا

وتكون اجازة نصف العام اسبوعان تبدا من 5 فبراير 2022 وتنتهييوم الخميس 17 فبراير 2022 ، ويخصص الاسبوع الاخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة

وتعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر ، ويحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر 

رياض الأطفال التربية والتعليم واجبات التعليم العام الدراسي الجديد

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