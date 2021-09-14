لقاح كورونا بالجامعات.. التعليم العالي: الأمر لا يتوقف على التطعيم فقط

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إن الوزارة تسعى إلى أن يتم هذا العام الدراسي في ظل امان صحي لجميع الطلاب لان هناك اماكن تجمعات كبيرة مثل المدن الجامعية والمدرجات الخاصة بالكليات النظرية ، كما أن الدولة عازمة ليس فقط على تطعيم كافة كوادر المنظومة التعليمية إنما ايضا الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية واستمرار المنظومة من خلال كافة إدارات الكليات فيما يخص التوعية .

وأضاف " المصدر" أنه جار الانتهاء من تطعيم اعضاء هيئة التدريس فعدد منهم انتهى من الحصول على جرعتين من اللقاح والبعض الاخر حصل على الجرعة الاولى وسيحصل على الثانية، بينما والبعض الأخر سيكون خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن كافة الاحصاءات الخاصة بالتطعيمات ترفع لوزارة الصحة ، مشيرا إلى أن اللقاح بالمجان تماما.



وفي سياق متصل التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، للمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة، وكذا مستجدات التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية بالوزارة.



واستعرض الوزير، خلال اللقاء، موقف جاهزية مراكز التطعيم بالجامعات التي سيتم من خلالها تنفيذ التكليف الخاص بتقديم اللقاح استعدادا للعام الدراسي الجديد، بواقع 290 مركز تطعيم في 60 جامعة، تتوزع كالاتي: 28 جامعة حكومية، و22 جامعة خاصة، و6 جامعات أهلية.



وقال الدكتور خالد عبدالغفار إنه تم تقديم 154.523 جرعة بالجامعات حتى أمس، مُقسمة إلى 122.108 جرعة أولى، و32.424 جرعة ثانية، موضحا أن العاملين والطلاب بقطاع التعليم العالي حصلوا على 58.742 جرعة، بنسبة 38%، بينما العاملون في المنظومة الصحية التابعون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصلوا على 95.790 جرعة، ما يمثل 62% من إجمالي ما تم تقديمه من جرعات.

وكان قد قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ود. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، بجولة تفقدية لمتابعة سير حملة تطعيم أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والعاملين للوقاية من فيروس كورونا المستجد بجامعة القاهرة.

شارك فى الجولة د.حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ود.محمد حسانى مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ود.خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

أكد د. خالد عبدالغفار أن حملة تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والعاملين ضد فيروس كورونا المستجد بالجامعات، جاءت تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدًا بالتنسيق والتعاون الكامل بين الوزارة ووزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في توفير اللقاح المطلوب للطلاب وتنفيذ حملة التطعيم.

وأضاف د. عبدالغفار أن الدولة المصرية توفر اللقاح لكوادر الجامعات المصرية بالمجان، حيث يأتي ذلك استعدادًا لبدء العام الجامعي الجديد؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية بصورة آمنة، وبما يساهم في استعادة الحياة الطبيعية التي تمكن الجامعات من مواصلة العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة.

وشدد د. عبدالغفار على ضرورة الانتهاء من التطعيم ضد فيروس كورونا المُستجد لجميع مُنتسبي الجامعات قبل بداية العام الدراسي الجديد، واتخاذ كافة الإجراءات المُلزمة لتلقي التطعيم، واعتبارها شرطًا أساسيًا للتواجد داخل الحرم الجامعي، مع الاستمرار في تكثيف الجهود الطبية التي تتسم بالشكل الحضاري والمُنظم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.