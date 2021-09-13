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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستشار رئيس الوزراء : التحول الرقمي ينهى المعاملات الإدارية للمواطنين في وقت قصير ..فيديو

هاني محمود
هاني محمود

قال هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري ، إن انطلاق استراتيجية حقوق الانسان في مصر أعطت رسالة واضحة للداخل والخارج تؤكد علي أهمية الحقوق في مصر وعلي رغبة الحكومة في الحفاظ علي حقوق الانسان المصري .

 

وأضاف هاني محمود خلال لقائه في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " ، ان التحول الرقمي يختصر وقت كبير لإنهاء المعاملات الإدارية الخاصة بالمواطنين ، مؤكدا ان وزارة التضامن الاجتماعي توفر عبر موقعها الالكتروني خطوات تسجيل واشهار الجمعيات والمؤسسات الاهلية الكترونيا .

 

أوضح هاني محمود ، ان التحول الرقمي سيقضي علي الفساد في مجال تنفيذ الاحكام القضائية وسيؤدي الي تغيير ثقافة تعامل المواطنين في المعاملات المالية الي الاعتماد علي الدفع بالفيزا فقط .

 

مستشار رئيس الوزراء: منصة مصر الرقمية تقدم 100 خدمة خاصة بالمواطن

 

أكد الدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن التحول الرقمي ساهم فى مكافحة الفساد، موضحا "هناك أناس كانوا يأخذون أحكاما قضائية ضد آخرين وكانوا يعانون فى تنفيذها لكن بعد التحول الرقمي يتم تنفيذ الحكم بمجرد صدوره، وفقا لقاعدة بيانات وزارة العدل".


وأضاف فى مداخلة هاتفية بالكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": " أن منصة مصر الرقمية تقدم 100 خدمة خاصة بالمواطن، وأنه  قبل نهاية العام الحالي سيتم الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة،  خاصة أنه تم الانتهاء من تدريب أعداد الموظفين على النظم الجديدة وثقافة العمل الجديد".


وأوضح أنه قريبا جدا يعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. 
 

وأوضح أنه تم استبدال كابلات الاتصالات النحاسية إلى ألياف ضوئية لزيادة سرعات الإنترنت، وهذا ما ساعد الطلبة فى مراحل التعليم المختلفة استكمال العام الدراسي الماضي.

 

وكان الدكتور عمرو طلعت  وزير الاتصالات قال إن متوسط سرعة الإنترنت في نهاية 2018  كان 6.5 ميجا بيت/ ثانية وترتيب مصر كان الـ40 أفريقيًّا من أصل 43 دولة.


وأكد أنه في بداية 2019 تم تنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت بتكلفة 30 مليار جنيه لتحتل مصر المرتبة الـ 3 على مستوى أفريقيا بمتوسط سرعة 42.5 وهو ما يعني أن سرعة الإنترنت تضاعفت 7 مرات.

المالية رئيس الوزراء المعاملات المالية التحول الرقمي التضامن الاجتماعي حقوق الإنسان منصة مصر الرقمية المواطنين

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