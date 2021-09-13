عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: قلق في أمريكا بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا طويل المدى

احمد موسى
احمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن  كوريا الشمالية تفاجئ العالم بتجربة صاروخ كروز طويل المدى، وسط متابعة عالمية.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"    هناك احتفالات ضخمة في كوريا الشمالية بمناسبة تأسيس الدولة

 

اقرأ أيضا 
كوريا الشمالية تجرب صاروخ مدمر فائق القوة


وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  مدى هذا الصاروخ 1500 كيلو متر وكوريا الشمالية أعلنت أنه تم إطلاق الصاروخ بنجاح، وأمريكا والمجتمع الدولي في حالة قلق ".


وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"   زعيم كوريا الشمالية مستمر في الدفاع عن بلده كوريا الشمالية ولا يهتم بأحد في العالم “، مضيفا:” كوريا الشمالية منغلقة على نفسها ولا توجد حالات إصابة بكورونا بداخلها ووهي دولة منعزلة عن العالم".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  الكونجرس  الأمريكي طالب مجلس الأمن بعقد جلسة  لإدانة قيام كوريا الشمالية باطلاق الصاروخ الجديد ".

أحمد موسى كوريا الشمالية كوريا أمريكا اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

تبدأ من 425 ألف جنيه.. سعر و مواصفات مازدا 3 موديل 2021 .. صور

وزير الشباب يشهد احتفالية زد لتكريم أبطال مصر في أولمبياد طوكيو

أحمد موسى: قلق في أمريكا بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا طويل المدى

ما المدة التي يتم قصر الصلاة خلالها أثناء السفر ..الإفتاء توضح

مقتل 58 معظمهم من الأطفال.. حمى الضنك مرض فيروسي يفتك بـ الهند

أفخم 5 سيارات موديل 2021 في الإمارات .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على طريقة البدري.. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

خطاب عاجل من وزارة التعليم للمديريات بشأن العام الدراسي الجديد

البابا فرنسيس يوجه رسالة تحذير عاجلة إلي الدول الأوروبية.. ما فحواها؟

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

أول فيديو لحادث طائرة الركاب الروسية المنكوبة .. شاهد

هتك عرضها بعد درس القرآن.. الإعدام ينتظر إمام وخطيب مسجد بالدقهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

ميرهان حسين في ضيافة صدى البلد.. صور

مقام النبي هارون بالوادي المقدس أحد علامات سانت كاترين.. صور

القائمة الكاملة لـ جوائز MTV لأفضل أغاني الفيديو كليب.. صور

فيديو

وجعتِ قلوبنا عليكِ .. بوسي زُفت إلى السماء بدلا من عُش الزوجية

في حالة صحية حرجة .. تطورات مثيرة في واقعة سجود ممرض لكلب

فيديوجراف.. لإخراج الجن منها.. قصة عروس حلوان ضحية الدجل

فيديو جراف|أعمدة من الدخان الأحمر.. اشتعال غابات إسبانيا لليوم الخامس

المزيد

ساحة رأي

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ