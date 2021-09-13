أحمد موسى: قلق في أمريكا بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا طويل المدى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كوريا الشمالية تفاجئ العالم بتجربة صاروخ كروز طويل المدى، وسط متابعة عالمية.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" هناك احتفالات ضخمة في كوريا الشمالية بمناسبة تأسيس الدولة

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وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مدى هذا الصاروخ 1500 كيلو متر وكوريا الشمالية أعلنت أنه تم إطلاق الصاروخ بنجاح، وأمريكا والمجتمع الدولي في حالة قلق ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" زعيم كوريا الشمالية مستمر في الدفاع عن بلده كوريا الشمالية ولا يهتم بأحد في العالم “، مضيفا:” كوريا الشمالية منغلقة على نفسها ولا توجد حالات إصابة بكورونا بداخلها ووهي دولة منعزلة عن العالم".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الكونجرس الأمريكي طالب مجلس الأمن بعقد جلسة لإدانة قيام كوريا الشمالية باطلاق الصاروخ الجديد ".