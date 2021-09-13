كوريا الشمالية تجرب صاروخ مدمر فائق القوة

قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية ، الاثنين ، إن كوريا الشمالية أجرت تجارب صاروخية طويلة المدى ناجحة في مطلع الأسبوع.

وقالت إذاعة كوريا الشمالية إن الصواريخ حلقت 930 ميلا قبل أن تصيب أهدافها وتسقط في المياه الإقليمية للبلاد خلال الاختبارات التي أجريت يومي السبت والأحد.

وأضافت أن القيادة الكورية الشمالية تعتقد أن الصواريخ ستوفر "رادعًا فعالًا آخر" لـ "المناورات العسكرية للقوات المعادية".

وتأتي الاختبارات وسط مواجهة مطولة مع الولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي.

يقال أيضًا إن الاختبارات أجريت خلال عطلة نهاية الأسبوع ، عندما صمتت الولايات المتحدة إحياءً للذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر التي نفذتها جماعة القاعدة الإرهابية.

لطالما اتهمت كوريا الشمالية المنعزلة ، بقيادة الزعيم الأعلى كيم جونج أون ، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بـ "سياسة عدائية" تجاه بيونج يانج.



وتوقفت المحادثات التي تهدف إلى تفكيك برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية منذ عام 2019.