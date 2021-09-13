مستشار السيسي: يمكن تعاطي لقاحي الأنفلونزا وكورونا في نفس اليوم بشرط.. فيديو

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن أعراض فيروس كورونا تتشابه بصورة كبيرة مع أعراض الإنفلونزا الموسمية أمن ارتفاع في درجات الحرارة والتهاب الحلق والرشح والعطس والسعال وتكسير في الجسم.



وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "أي حالة مصابة بهذه الأعراض يتم الاشتباه في إصابتها بكورونا لحمايتها وحماية من حولها في ظل قدرة فيروس كورونا على العدوى من خلال التنفس أو السعال أو الملامسة".

وتابع: "فيروس كورونا يعتبر من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي"، مردفا: "ليس هناك أي تعارض بين اللقاح المضاد للإنفلونزا الموسمية ولقاحات فيروس كورونا".



وأوضح أن هناك إمكانية للحصول على اللقاحين في نفس اليوم بشرط أخذ كل لقاح في ذراع مختلف، مؤكدا أن تحور فيروس كورونا أمر طبيعي وحتى هذه اللحظة لم يحدث أي تغيير جذري واضح في الأعراض والمظاهر الإكلينيكية لكورونا نتيجة التحورات.