قفشة يشارك جمهوره بصور من تدريبات الأهلي .. شاهد

نشر محمد مجدى قفشة لاعب النادى الأهلى عدة صور له من تدريبات الفريق، وذلك عبر موقع إنستجرام .

وعلق قفشة قائلا “ Back to work ”.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المقرر عدم مشاركتهم في مباراة بتروجت الودية التي تقام اليوم، تدريبات بدنية وتقسيمة قوية عصر اليوم الاثنين على ملعب التتش.

وشارك في المران كل من: محمد مجدي أفشة ومحمد شريف وأليو ديانج وميكيسوني وكريم نيدفيد وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وصلاح محسن وسعد سمير وعلي معلول ومحمد عبد المنعم.

راحة لـ"بانون"

وحرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، على منح بدر بانون لاعب الفريق راحة اليوم من التدريبات بعد عودته إلى القاهرة وظهوره في ملعب التتش.

وخاض ثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.