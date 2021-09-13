التعليم تحظر استخدام الموبايل والعقاب البدني والنفسي.. تفاصيل

كشفت الدكتورة محبات أبو عميرة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، سبب حظر وزارة التربية والتعليم إستخدام الموبايل للمعلمين والطلاب في العام الجديد.

أوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" استخدام "الموبايل" أثناء اليوم الدراسى يعطل الطالب عن ممارسة العملية التعليمية، خاصة بالنسبة للطلاب الصغار والمرحلة الثانوية.

أشارت إلي أن بعض الطلاب يستخدمون الموبايل في لعب ألعاب ويشاهدون أفلاما على الموبايل في المدارس، مشيرة إلى ضرورة عدم استخدام المدرس أيضا للموبايل في المدارس لضمان انتظام العام الدراسى.



وأكدت أن منع استخدام الموبايل يضمن انتظام العملية التعلمية والتركيز في التعليم ومنع تضيع الوقت.

وأشارت أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إلي ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي مدرس يستخدم عقابا بدنيا ضد أي طالب لما له من أثار نفسية وبدنية عكسية على الطالب.