أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 14 - 9 - 2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار والعربية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر .

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار كالتالى: بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام تعاملات اليوم 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع .

ونرصد أسعار صرف العملات الاجنبية بـ بنك مصر:

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم 18.47جنيه للشراء و 18.65 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى اليوم 21.62 جنيه للشراء و21.85 جنيه للبيع .

كما سجل سعر صرف الفرنك السويسرى مقابل الجنيه المصرى 17.02جنيه للشراء و 17.20 جنيه للبيع .

واستقر سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر 1.81 جنيه للشراء و1.83 جنيه للبيع.