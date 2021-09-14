موجز السوشيال ميديا: ملك قورة تعلن إصابتها بـ كورونا.. الجمهور يشيد بأداء محمد محمود بعد غيابه للإصابة

يرصد موقع صدى البلد الإخباري، بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض فيما يلي، أبرز العناوين:

ملك قورة تعلن إصابتها بـ كورونا

الجمهور يشيد بأداء محمد محمود بعد غيابه للإصابة

بكلمات للأمام الشافعي.. هند صبري تشارك متابعيها منشورا على إنستجرام

هشام جمال يهنئ إسعاد يونس: مبروك على نجاحك وحب الناس ليكي

آخر أيام الصيفية.. عبير صبري تتألق في أحدث ظهور رفقة زوجها

سميرة سعيد في جلسة تصوير جديدة من استوديو أبلة فاهيتا

ضمن مبادرات الشباب والرياضة.. جميلة عوض تدعم فتيات سيناء

درة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير