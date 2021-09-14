اليوم.. جامعة حلوان تناقش نظم الامتحانات وتقويم الطلاب في دورة تدريبية

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر سبتمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .



و يتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.



ومن هذه الدورات دورة تدريبية حول كيفية و طرق اعداد نظم الامتحانات و تقويم الطلاب وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومي الثلاثاء و الأربعاء ١٤، ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ .



و نوه المركز الى انه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 .

جديد بالذكر أنه شارك الدكتور ممدوح محمود مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بـ جامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا ،وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، في احتفالية الهيئة العامة لتعليم الكبار باليوم العالمي لمحو الأمية وفوز مصر بجائزة اليونسكو ٢٠٢١ ، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرئاسة الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، بمقر ديوان الهيئة العامة لتعليم الكبار بالقاهرة.

أشاد الدكتور ماجد نجم بمشاركة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان في مثل هذه الاحتفالية وهو ما يعد تتويجاً وتكريماَ وتقديرا لمجهودات القطاع في تأسيس المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان منذ عام 2019 وما تحقق من انجازات متميزة ومشرفة بالمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان بالتعاون والتنسيق المتميز والمشرف مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، مؤكدا ًَعلى أهمية محو الأمية في الإرتقاء بالشعوب وبناء الحضارات من خلال التعليم الجيد ، وهو مادفع القيادة السياسية الحكيمة للاهتمام بهذا المشروع وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة للنهوض بالمواطن المصري، وتنمية بعض القدرات والمهارات القليلة أو المعدومة عند بعض الأفراد، ليكونوا قادرين على التفاعل والتواصل مع أفراد مجتمعهم وأداء مختلف النشاطات التي تيسر عليهم أمور حياتهم.