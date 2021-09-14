هل تمتلك إسرائيل سلاحا نوويا.. إيران تتهم أمريكا وأوروبا بالتعتيم وخرق النظام الدولي| تقرير

تساءل المسؤولون الإيرانيون مرارًا وتكرارًا عن سبب عدم تعرض الترسانة النووية المشتبه بها في تل أبيب لأي تدقيق كبير من قبل الدول والمؤسسات الغربية، في حين أن برنامج الطاقة النووية السلمية الخاص بطهران يظل تحت عدسة مكبرة، ولا تؤكد إسرائيل ولا تنفي امتلاكها أسلحة نووية.



وتظهر الحكومات الغربية ازدواجية المعايير 'المخزية' عندما يتعلق الأمر بوضع إسرائيل المشتبه به كأسلحة نووية ، حسبما زعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي يوم الاثنين 'إن النظام يمثل تهديدًا دائمًا للمنطقة والعالم، ولسوء الحظ ، يتبع الغرب معايير مزدوجة مخزية للغاية ، ليس فقط الامتناع عن الضغط على إسرائيل للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع سلاحها، ولكن أيضًا تزويد هذا النظام غير الشرعي بكل ما هو تحت تصرفه لخرق النظام الدولي.



وأشار خطيب زاده إلى أنه حتى مع امتلاكها عشرات أو حتى مئات الأسلحة النووية ، رفضت إسرائيل الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية أو 'أي نظام تنظيمي دولي آخر في هذا المجال ، ورفضت اتفاقية الضمانات ، ومعروفة بأنها نظام مارق، في النظام الدولي فيما يتعلق بنظام منع الانتشار النووي '.

وتأتي تصريحات المتحدث في أعقاب تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس يوم الأحد الماضي طالب فيها بفرض عقوبات 'سريعة' على إيران بعد نشر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية وجد أن طهران زادت بشكل كبير من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

ويتساءل خطيب زاده ومسؤولون إيرانيون آخرون بانتظام لماذا تدقق الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون في برنامج الطاقة النووية الإيراني عن كثب بينما يتجاهلون على ما يبدو امتلاك إسرائيل المشتبه به لترسانة أسلحة نووية.

وفي وقت سابق من العام الجاري، سأل السفير الإيراني لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي ما هي الفائدة التي تعود على الجمهورية الايرانية من كونها عضوًا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتنفيذ الصارم لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، بينما يمكن للدولة اليهودية أن تهرب من الرقابة الدولية والقوانين وتشكل تهديدًا نوويًا إلى الشرق الأوسط بأكمله.