طارق شكري: قطاع التطوير العقاري القاطرة الرئيسية للاقتصاد المصري

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري بأتحاد الصناعات، إن قانون “اتحاد المطورين العقاريين” تمت مناقشته في مجلس النواب، وسيتم مناقشته بالجلسة العامة.

وأضاف طارق شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي”، أن “المطور العقاري” بصدور القانون، يجب أن يزاول المهنة بترخيص من الدولة.

وتابع طارق شكري، أن الدولة ستوفر 10 أفدنة للمطور الحديث، مؤكدا أن هذا قطاع التطوير العقاري يمثابة القاطرة الرئيسية للإقتصاد المصري.

منظومة التطوير العقاري تضم 3 أطراف

وأشار شكري إلى إن منظومة التطوير العقاري تضم 3 اطراف الأول صاحب الأرض والثاني المطور والثالث المشتري ، مؤكدا ان المنظومة لها تأثير كبير في الدخل القومي .