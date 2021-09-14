فينجادا يكشف موعد وصول كيروش واستعدادات اتحاد الكرة لـ باريس 2024 ..وأسباب رفضه تدريب الأهلي وذكرياته مع الزمالك

المدير الفني لـ اتحاد الكرة يكشف العديد من الأسرار حول تعيين كيروش مديرا فنيا لـ منتخب مصر:

حقيقة تدريب فينجادا لـ منتخب مصر

سبب اعتذاره عن تدريب الاهلي

احقية الزمالك للتتويج بالدورى المصري

سبب اختيار كيروش لمنتخب مصر

الدورى المصري الافضل في إفريقيا

موعد وصول كيروش لـ القاهرة

مشف البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني لـ اتحاد الكرة العديد من الاسرار حول تعيين كيروش مديرا فنيا لمنتخب كما تحدث عن فترة تواليه تدريب نادي الزمالك ورفضه تدريب النادي الاهلي .

جاء ذلك خلال حوار مع برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "TEN":

وأكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، أن أمورا عائلية وأسبابا أخرى، وراء عدم توليه المهمة الفنية للفريق الأول بالنادي الأهلي.

وقال فينجادا : قلت لمسؤولي الأهلي أن لدي ظروف عائلية، ولم أندم على قرار اعتذاري عن عدم تدريب الأهلي، كان من الرائع أن أتولى تدريب الأهلي بعد تحقيق النجاح مع الزمالك، لكن في بعض الأحيان تسير خلف رغبتك".

وعن أفضل اللاعبين خلال تواجده مع الزمالك: "كان هناك توليفة من اللاعبين المميزين أبرزهم حازم إمام صاحب الموهبة والإمكانيات الكبيرة وجمال حمزة ومدحت عبدالهادي ووائل القباني إلى جانب الكثير من اللاعبين".

وعن أزمته مع حسام حسن: "اتخذت إجراء إداري ضد حسام، وكان يتدرب وحيدًا، وتدخل كمال درويش، رئيس الزمالك وقتها وتم حل الأزمة، وعاد حسام أكثر انضباطًا".



فينجادا: الزمالك فاز بالدوري باستحقاق



أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، أن الزمالك يستحق بكل تأكيد الحصول على بطولة الدورى فى الموسم المنصرم.

وقال فينجادا : "الزمالك فاز بالدورى بفارق 4 نقاط مع الأهلى وهو يستحق التتويج باللقب بعدما جمع نقاطا أكثر، والمباريات النهائية فى الدوري كانت حماسية للغاية، وبطل الدورى تحدد فى الجولات الأخيرة".

وأضاف: "التعادل مع بيراميدز كانت نقطة تحول فى مشوار الأهلي بالدوري وهذه المباريات كانت مليئة بالعديد من الأحداث".

موعد وصول كيروش لـ القاهرة



كشف البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، وصول مواطنه كارلوس كيروش، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، إلى القاهرة يوم الأربعاء من أجل تولى المهمة بشكل رسمي.

وقال فينجادا فى حواره مع برنامجه "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "TEN": "كيروش سعيد للغاية بالجهاز المعاون من عصام الحضري ومحمد شوقي وضياء السيد ووائل جمعة وهو متفهم للغاية لدورهم معه إلى جانب المساعدين البرتغالين وسيكون هناك تعاون بشكل مثمر بين الجميع".

وعن الدوري المصري: "من المهم تطوير المسابقة مثلما فعلت السعودية على مدار السنوات الماضية، ولكن بكل تأكيد الموسم المقبل سيكون مضغوط للغاية لكثرة المنافسات والمباريات ستكون كل 3 أيام، والمنتخب يعتمد على اللاعبين المحللين لذلك يجب تطوير المسابقات".

حقيقة عرض تدريب منتخب مصر



أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، أنه جاء لخدمة الكرة المصرية فى أى منصب، موضحًا أنه لم يتم عرض تولى المهمة الفنية للفراعنة بعد رحيل حسام البدري.

وقال فينجادا فى حواره مع برنامجه "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "TEN": "جئت إلى مصر من أجل تولى منصب المدير الفنى لاتحاد الكرة وأنا سعيد لهذا المنصب للغاية، وبالطبع سأكون مستشار لكارلوس كيروش فى الفترة المقبلة وأتمنى له التوفيق فى المرحلة المقبلة".

وأضاف: "لن تحدث مشاكل بين كيروش والجهاز المعاون وهناك تواصل معهم ومهمتى دعم العلاقات بين الجميع من أجل أن تنجح المهمة ولن يكون هناك أزمات بين المساعدين البرتغاليين والمصريين".



سبب ضغط مباريات الدورى المصري



أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، أن كورونا أثرت بشكل كبير على الدورى المصري ومعظم الدوريات فى العالم، مشددا على أن الوباء سبب استمرار الدوري الممتاز لفترة طويلة.

وقال فينجادا : "فى شهر أكتوبر سوف ينطلق الدورى المصري، وهناك العديد من المنافسات فى الفترة المقبلة منها كأس العرب فى ديسمبر المقبل، وبطولة كأس الأمم الأفريقية فى يناير من العام القادم إلى جانب دورى أبطال أفريقيا والكونفيدرالية ولكن الدورى محدد من البداية".

وأضاف: "كنت متواجد يوم السبت الماضى فى اتحاد الكرة لوضع اقتراحات لجدول الدورى الممتاز والأمر ليس سهلا على الاطلاق، وكل الفرق يجب أن تكون على متساوية فى أداء المباريات، ولكن الاتحاد المصرى يعمل بجهد كبير".

الدورى المصري الافضل في إفريقيا



أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، أن الدورى المصرى من أفضل الدوريات فى أفريقيا.

وقال فينجادا : "بكل تأكيد أن الدورى المصري الأقوى فى أفريقيا بسبب فوز الأهلى بالبطولة الأفريقية وهى الأصعب فى القارة لذلك أرى ذلك بكل تأكيد، وبعض المباريات فى الدورى أفضل من مثليتها فى البرتغال".

وأضاف: "هناك العديد من الأندية القوية فى الدورى المصرى ولدينا دورى قوى للغاية، والأهلى والزمالك يستيطعوا اللعب فى الدورى البرتغالى مع بنفيكا ولشبونة".

خطة للتطوير فى كافة المسابقات



أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، أنه لم يأتى إلى مصر من أجل الراحة بل للعمل وتطوير الكرة المصرية بشكل صحيح.

وقال فينجادا : "عندما وصلت إلى القاهرة على الفور حضرت مباراة الترسانة وكوكاكولا فى القسم الثاني، وشاهدت كافة المستويات فى المسابقات المحلية وعدد الفرق من أجل وضع خطة للتطوير".

وأضاف: "فى الموسم المقبل سأشاهد مباريات عديدة فى القسم الثاني من أجل وضع اقتراحات ولكن يجب أن تؤخذ الأمور خطوة بخطوة وليس قرارات متسرعة".

وأكد فينجادا أن مسؤولو الجبلاية كلفوه بإيجاد حلول لمشاكل الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقال فينجادا : الأمور المتعلقة بالجوانب الفنية والتكتيكية الخاصة بكرة القدم هي مهام عملي وهذا ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد الكرة من أجل تحسين كرة القدم المصرية فى الفترة القادمة".

وأختتم فينجادا قائلا : "كان هناك حديث حول كيفية رفع كفاءة المنتخبات والفرق المصرية، ونسعى لتقديم الدعم اللازم للكرة المصرية".

استعدادات باريس 2024



أوضح فينجادا : مواليد 2001 هم مستقبل الكرة المصرية خاصة من أجل المشاركة فى أولمبياد باريس المقبلة.

وقال فينجادا : "أقترحت على اتحاد الكرة الاهتمام بمواليد 2001 من أجل تحقيق إنجاز فى أولمبياد باريس بعد الاخفاق الذى حدث فى طوكيو، وهذا يعني أن الجيل الذى لا يتأهل إلى الأولمبياد سوف ينسى".

وأكمل : "يجب أن يكون هناك دوري رديف لمواليد 2001 لتجهيزهم بشكل جيد وتم اتخاذ هذا القرار مع الأندية، ونحن نسعي لخلق فريق لمستقبل لكي يكون نواة لمنتخب مصر الأول".



علاقة فينجادا بـ كيروش المدير الفني لمنتخب مصر



أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، أنه درس فى نفس الجامعة مع كارلوس كيروش فى البرتغال، مشددا على أن هناك احترام متبادل معه على مدار السنوات الماضية.

وقال : " كارلوس كيروش رجل جيد جدًا ومدرب ممتاز، واختيار جيد لمنتخب مصر، وصديقي المقرب، فأنه مدرب عظيم وشخص رائع".

وأضاف: "كرة القدم لعبة مرحة من أجل إسعاد الجماهير واللاعبين، وعقدت جلسة مع محمود سعد قبل تولى المهمة للحصول على المعلومات الخاصة بالكرة المصرية".

وكشف البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، عن وجود المئات من المرشحين بعد رحيل حسام البدري عن منتخب مصر خلال الفترة الماضية قبل الاستقرار على البرتغالى كارلوس كيروش.

وقال فينجادا فى حواره مع برنامجه "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "TEN": " عملت برفقة كيروش لمدة 10 سنوات فى قيادة منتخب البرتغال والبداية جاءت بمنتخب الشباب تحت 20 عاما، وأتمنى له التوفيق فى المرحلة المقبلة مع الفراعنة".

وأضاف: " كيروش لديه خبرة كبيرة فى عالم التدريب ولم يحتاج الى المال ولكن بسبب العلاقة القوية التى تربط بينى وبين كيروش وافق على تدريب منتخب مصر، وكيروش هو الشخص المناسب والأمثل لتدريب الفراعنة".

وأكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، أن كارلوش كيروش، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر متحمس لقيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

وقال : "سعيد للغاية بتولي كيروش مهمة تدريب منتخب مصر ومتحمس للعمل معه مرة أخرى، بعدما عملت معه فى البرتغال وموزمبيق وسيبدأ عمله على الفور لمباراتي ليبيا لأن الفوز فى المباراتين شيء جيد لصالحه".

وأضاف: "كيروش هو الشخص المناسب لمهمة تدريب منتخب مصر، وسأقدم كل الدعم للاتحاد المصري واللاعبين، وحسام البدري لم يسير كما يتوقع البعض".

فينجادا ينهي الجدل بشأن إلغاء كأس مصر



أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، أنه يوم 21 من الشهر الجارى ستبدأ مباريات كأس مصر، مشددا على أن اللاعبين مجهدون للغاية بسبب الموسم الماضي.

وقال : "اتحاد الكرة اتخذ قرار هام للغاية بخوض مباراة السوبر المحلي بين الأهلى وطلائع الجيش، والنسخة الماضية من كأس مصر سيتم استكمالها بسبب الرعاة وحقوق البث ويجب أن نجد حل لإنهاء كل هذه المسابقات من الموسم الماضي ولا يجب إلغاء أى مسابقة على الإطلاق".

وأضاف: "من المهم للغاية أن يتابع كيروش اللاعبين خلال مباريات كأس مصر ولكن لن تكون له فرصة لمشاهدة جميع اللاعبين، ولكن فى الدوري سيتاح له هذا الأمر".



فينجادا: الأهلى والزمالك سيجدان صعوبة في الموسم المقبل



أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، أنه لم يعد هناك فجوة بين الأندية الكبرى والصغرى فى الدورى المصري، مشددا على أن عام 2004 كان الرباعى الأهلي والزمالك والإسماعيلي وحرس الحدود هم الأقوى فى الدوري.

وقال فينجادا : "الأهلى والزمالك سيجدان صعوبة فى الموسم المقبل بسبب قوة الأندية والتدعيمات المميزة إلى جانب ارتفاع مستوى اللاعبين فى الأندية الأخرى، وفى الموسم الماضي كان هناك مباريات مؤجلة للقطبين وهذه ميزة لهما".

وأضاف: "شاهدت مباريات الزمالك والأهلي فى الجولات الأربعة الأخيرة ووجدت أن الفريقين وجدا صعوبة بالغة فى تخطي هذه المباريات".