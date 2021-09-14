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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل لقاء بشار الأسد وبوتين في موسكو

بشار الأسد وفلاديمير
بشار الأسد وفلاديمير بوتين

كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، عن عقد لقاء بين الرئيسين “السوري” بشار الأسد، و"الروسي" فلاديمير بوتين، في العاصمة موسكو.

 

وقال بوتين لوسائل الإعلام الروسية، إن: "الحكومة السورية تسيطر على أكثر من 90% من أراضي البلاد".

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سوريا..تسوية أوضاع عشرات المسلحين في بلدة اليادودة شمال غرب درعا

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خلال أيام.. وزير دفاع سوريا يزور دولة عربية للاتفاق على مشروع كبير

فيما أكد بوتين لنظيره السوري بشار الأسد أن القوات الأجنبية تعرقل جميع جهود إعادة توحيد واستقرار سوريا.

 

ومن ناحية أخرى، أفادت وكالة "سانا" السورية بأنه "تم أمس الاثنين، تسوية أوضاع عشرات المسلحين ضمن مركز التسوية الذي أقامته الدولة في بلدة اليادودة شمال غرب مدينة درعا".

 

وأشارت "سانا" إلى أنه "وضمن إطار الجهود التي بذلتها الدولة لإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع مناطق ريف درعا الغربي، قام عدد من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية بتسوية أوضاعهم وتسليم الأسلحة الفردية للجيش العربي السوري بما يمهد لإعادة الخدمات وإدخال المؤسسات الخدمية لإصلاح ما دمره الإرهاب".

 

كما نقلت "سانا" عن "وجهاء من اليادودة تأكيدهم أهمية عودة الأمن والاستقرار الذي أرسى قواعده الجيش السوري".

 

وأعرب غازي الزعبي، رئيس الجمعية الفلاحية في اليادودة، عن "ارتياحه لبدء أعمال التسوية ليعم الأمن في ربوع البلدة وينتقل إلى كل أرجاء المحافظة".

بشار الأسد الرئيس السوري الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الحكومة السورية

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