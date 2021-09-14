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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مغني راب مكسيكي يزرع الذهب بخطاطيف في جمجمته.. شاهد

صدى البلد

عرضت فضائية " العربية " تقريرا لظاهرة غريبة عن مغني راب يزرع شعرا من قلائد ذهبية في رأسه ، في سابقة هي الأولى من نوعها .

ويلغ عمر المغني المكسيكي " دان سور " 23 عاما ، ويعد أول مغني راب يقوم بهذا الفعل .

وكشف أن هذه القلائد زرعت بخطاطيف تحت جلد شعره ، مشيرا إلى أنه يمتلك خطاف مزروع في رأسه وبه عدد من الخطافات في جمجمته تحت جلد الرأس .

وقام بهذا الفعل ليتجنب الصبغ المتكرر لشعره ، مثل باقي مغنين الراب ، وليبدو شكله منفردا عنهم .

وغزت صور شعر " سور " مواقع التواصل الاجتماعي ، وأصبحت حديث كل الناس في الأوساط الفنية .

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