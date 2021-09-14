دولة نشيطة.. منسق بالأمم المتحدة تشيد بمجهودات مصر خلال أزمة كورونا

أشادت " إلينا بانوفا " ، مُنسق مُقيم للأمم المتحدة في مصر ، بمجهودات الدولة المصرية ، خلال أزمة فيروس كورونا ، مشيرة إلى أن مصر واحدة من الدول القلائل التي قدمت البرنامج التطوعي لها في نوروك في لحظات عالمية حرجة .

وتابعت " إلينا بانوفا " ، خلال كلمتها بفعاليات أطلاق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مص : أن مصر نجحت في أتخاذ تدابير احترازية سريعة للحفاظ على أرواح المواطنين ، خلال أزمة كورونا ، معقبة : " مصر كانت من أكثر الدول نشاطا " .



ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١.

وصرح السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة، تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر.

كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة، لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.