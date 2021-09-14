على الشاطىء ووسط الشموع.. محمد نور يحتفل بعيد زواجه بطريقة رومانسية

نشر الفنان محمد نور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، فيديو من احتفاله بعيد زواجه برفقة زوجته.

وعلق محمد نور قائلاً: “كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي وعقبال ١٠٠ سنة.. happy anniversary ” .

جاء أحتفال محمد نور بعيد زواجه بشكل رومانسى ومختلف حيث احتفل الثنانى على أحدى الشواطىء وظهرت الشموع تنير الموقع .

كان محمد نور قد أطلق برفقة فرقة واما أغنية نجمة معدية من كلمات والحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي توما، وإنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاي واي".

كان فريق واما طرح آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان «الصيف ابتدى» والذى ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيهم مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبدالله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، والألحان: خالد عز، ورامي جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق، أما التوزيع الموسيقي فشارك فيه كل من نادر حمدي، وتوما، وإيهاب فاروق، ورامي سمير، وأمين نبيل.

وقدم «واما» أكثر من كليب مع «نجوم ريكوردز» و«وهاي واي»، مثل «على فكرة»، “شمس بحر«، وتم تصويرهما في إسبانيا ومن إخراج »John perez«.