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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفاة الضحية الثانية في حادث انهيار منزل بطنطا بسبب انفجار خط الغاز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن وفاة ، ثانى ضحايا حادث انفجار خط غاز بأحد العمارات السكنية بمنطقة الحكمة بدائرة قسم أول طنطا  متأثرا بحروق شديدة داخل مستشفي الحروق بزفتي العام.

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كانت منطقة الحكمة بدائرة قسم أول طنطا قد شهدت منذ أيام قليلة انفجار خط الغاز الطبيعى بالمنزل، وسط حالة من الفزع والرعب بين سكان المنطقة، وأسفر الحادث عن انهيار جدران المنزل وانهيار السلالم، وإصابة 2 من السكان بحروق شديدة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ومسئولى حى أول طنطا وتم إخلاء المنزل، وفرض كردون أمنى حوله واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

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