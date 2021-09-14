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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فشل استخباري لـ إسرائيل.. 10أسري كانوا علي علم بخطة الفرار من جلبوع

10أسري كانوا علي
10أسري كانوا علي علم بخطة الفرار من جلبوع

قال موقع إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن عدد من الأسرى الفلسطينيين كانوا على علم بحفر نفق "جلبوع".

واكد موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبري، إن 10 أسرى على الأقل كانوا يعلمون بخطة الفرار بينما عناصر المخابرات الإسرائيلية لم تكن تعرف ماذا يجري حولهم.

وفي التفاصيل، أوضح الموقع العبري، أن سائق الصرف الصحي الذي أفرغ المجاري في سجن "جلبوع" أبلغ أحد الحراس المسؤولين عن وجود كميات من الرمال في مياه الصرف الصحي ولم يتم أخذ بلاغه على محمل الجد.
 

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وأضاف، أن حراس السجن سيتم استجوابهم لإهمالهم الشديد في هذه المسأله ولفهم تجاهلهم للإشارة الحمراء من هذا السائق.
 

وتمكن 6 أسرى فلسطينيين، الفرار من سجن جلبوع، شماليّ البلاد، عبر نفق حفروه، بحسب مصلحة السجون الإسرائيلية، فيما سلّطت هذه القضية الضوء على واقع المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، إذ يقبع 4850 أسيرًا فلسطينيًا داخل السجون الإسرائيلية، وسط معاناة كبيرة جرّاء الانتهاكات التي يتعرضون لها.
 

وحسب آخر إحصاءات هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فإن من بين إجمالي الأسرى يوجد 43 سيدة، و225 طفلًا.
 

كما يعاني أكثر من 500 أسير وأسيرة -حسب الهيئة- من أمراض مختلفة، بينهم العشرات من ذوي الإعاقة ومرضى السرطان.

إسرائيل تل أبيب جلبوع فشل استخباري خطة الفرار

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