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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب مؤيد لـ بوتين يفوز في انتخابات النرويج

زعيم حزب العمال
زعيم حزب العمال النرويجي جوناس جار ستور ، الثاني من اليمين

أفادت وسائل إعلام أوروبية، بأن حزب العمال المعارض الداعم لعلاقات واسعة مع روسيا ونهج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عدد من القضايا، فاز في الانتخابات البرلمانية بالنرويج، إحدى الدول الإسكندنافية والدول الأوروبية الشمالية لأوروبا.

 

وحصل حزب العمال على 26.4 في المائة من الأصوات، بعد فرز 100 في المائة من الاستمارات الانتخابية، في حين حصل حزب المحافظين الحاكم على 20.5 في المائة من الأصوات.

 

وفي وقت سابق، أعترفت إرنا سولبرج رئيسة وزراء النرويج ورئيسة حزب المحافظين الحاكم، بهزيمتها وهنأت رئيس حزب العمال جوناس جار ستور، بالفوز.

 

جرت الانتخابات البرلمانية في النرويج، يوم أمس الاثنين، وتم خلالها انتخاب 169 نائبا. ويتم خلال الانتخابات في النرويج استخدام التمثيل النسبي وفقا للقوائم الحزبية في وتجري في 19 دائرة انتخابية.


وعلى مدى سنوات عديدة، كان حزب العمال أكبر قوة سياسية في المملكة. 

 

ومنذ الستينيات ترأس الحزب السلطة مرات عديدة، وفقط في انتخابات 2013 وجد نفسه في المعارضة.

حزب العمال النرويج حزب المحاف روسيا المملكة المعارضة

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