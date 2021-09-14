إجراء عاجل من اليونان بشأن حادث تحطم طائرة إسرائيلية خاصة

حادث تحطم طائرة إسرائيلية خاصة

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيقا في حادث تحطم طائرة إسرائيلية خاصة أسفرعن مقتل شاهد إثبات في محاكمة فساد لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو؛ وفقا لصحيفة «إكثيمريني» اليونانية.

وقتل حاييم جيرون، المسؤول الكبير السابق في وزارة الاتصالات الإسرائيلية، وزوجته إستر في حادث تحطم الطائرة في وقت متأخر من يوم الاثنين قبالة جزيرة ساموس.

وحددت وزارة الخارجية الإسرائيلية هوية الضحيتين، وكلاهما يبلغ من العمر 69 عاما، مضيفة أن المسؤولين بالقنصلية والوزارة يعملون مع الأسرة لإعادة الجثث.

,كان جيرون واحدا من أكثر من 300 شاهد سجلتهم النيابة في محاكمة نتنياهو بتهم الفساد، ويحاكم بزعم قبوله هدايا باهظة الثمن من شركاء أثرياء، وهي ما ينفيها.

وقال مسؤولون يوم الثلاثاء إن مجلس التحقيق في الحوادث الجوية والطيران اليوناني يحقق في أسباب تحطم الطائرة.

وأقلعت الطائرة من طراز سيسنا 182 ذات المحرك الواحد من حيفا بإسرائيل وتحطمت بالقرب من مطار ساموس.

وقالت الهيئة في بيان "قبل الهبوط بوقت قصير، انقطع الاتصال ببرج المراقبة في ساموس وأبلغت هيئة الطيران المدني مركز البحث والإنقاذ بفقدان الاتصال". وانتشل خفر السواحل جثتي الإسرائيليين بعد عدة ساعات بمساعدة غواصين.