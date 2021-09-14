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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

17 مليار ريال.. كيف انتهت قصة أكبر تشكيل عصابي لغسيل الأموال بالسعودية؟

محكمة الاستئناف في
محكمة الاستئناف في الرياض

قضت محكمة الاستئناف في عاصمة المملكة العربية السعودية “ الرياض ”، حكماً يقضي بإدانة 24 متهماً ما بين مواطنين ومقيمين، شكلوا تشكيلاً عصابياً منظماً للقيام بجريمة غسل أموال، لمبالغ تقارب 17 مليار ريال، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً، لإدانتهم بما نسب إليهم.

 

وأصدرت المحكمة السعودية، قرارا  بمنع المواطنين المدانين في القضية من السفر مدداً مماثلة لمحكوميتهم، وإبعاد غير السعوديين - بعد انتهاء مدة عقوبتهم.

 

 كما حكمت ايضا بتغريمهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال، والحكم بمصادرة جميع الأموال محل الجريمة والتي تقدر بمليارات الريالات.
 

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وكان التشكيل العصابي يقوم بأعماله الإجرامية، في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية تنوعت بين المصانع والشركات والمؤسسات وكذلك العيادات الطبية، وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والاشتراك في هذه الجريمة، وجمع وإيداع الأموال وتحويلها للخارج للقيام بهذه الجريمة.

 

كما أدانت المحكمة عدداً منهم بعدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال رغم علمهم بها، والاتفاق والمساعدة وتقديم المشورة للقيام بالجريمة، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة الرشوة.

 

السعودية الرياض محكمة الاستئناف جريمة غسل أموال تشكيل عصابى

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