الجيش الليبي يعلن القضاء على خلية من المسلحين والمرتزقة جنوبي البلاد

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، أن أحد أفراده قتل على يد مسلحين خلال عمليات لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد.

وذكر متحدث الجيش، مدير إدارة التوجيه المعنوي، اللواء خالد المحجوب، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه "ضمن عملها في السيطرة وتأمين حدود الوطن، عملية عسكرية تنفذها القوات المسلحة قوة عمليات الجنوب وفي الجنوب الغربي تحديدا، تمكنت خلالها من القضاء على عشرات من المرتزقة الذين يمتهنون الأعمال الإجرامية ويستبيحون الأراضي الليبية".

وأضاف أنه "استشهد خلال هذه العملية أحد أفراد القوات المسلحة"، موضحا أن العمليات أدت لفرار المسلحين وتطهير المنطقة، دون ذكر اسمها تحديدا.

وأشار المحجوب إلى أن تلك الخلية المسلحة لاتزال تعمل على الاستفادة من الحدود بالتعاون مع مجموعات ارهابيه اخرى تنشط في المنطقة المتاخمة لدول الساحل والصحراء.