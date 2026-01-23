شكاوي من توقف هواتف بعض السائحين خلال زيارتهم لمصر

أثار مايكل فوزي، منظم رحلات سياحية، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أزمة توقف عمل هواتف بعض السائحين فور وصولهم إلى مصر.

وأوضح مايكل، أن الأزمة تخص الذين سبق لهم زيارة مصر واستخدام شرائح اتصال محلية في زيارات سابقة.

وأشار مايكل فوزي على الفيسبوك أن لديه مجموعات سياحية تزور مصر سنويًا، وباتت أزمة الهواتف تعرقل تكرار الزيارة نظرا لاعتمادهم بشكل كامل على هواتفهم في إنجاز أعمالهم والتواصل.

وطالب الجهات المسئولة بسرعة التدخل ووضع حلول تضمن حلول لمشكلة الاتصالات للزائرين، لتسهيل توافدهم على مصر.