بناء الشخصية قبل التعليم.. المدارس المصرية اليابانية تفتح أبوابها لجيل "التوكاتسو" الجديد

سعيًا من الدولة إلى إعادة تشكيل نظرة المجتمع للتعليم الحكومي، تبنت وزارة التربية والتعليم المنهج الدراسي المصري (2.0)، الذي يستهدف تحسين أداء المعلم، والعمل على بناء شخصية التلميذ لتنمية المهارات الحياتية والقيم، وفي هذا الإطار، تأسست المدارس المصرية اليابانية استنادًا إلى هذا المنهج، إلى جانب تطبيق الأنشطة الخاصة "التوكاتسو"، التي تستند إلى عدد من المبادئ.

أهم المبادئ كالآتي: تحول دور المعلم من مدرس إلى ميسِّر، وبذل أقصى جهد والشعور بالإنجاز، واعتبار الفصل والمدرسة مجتمعًا صغيرًا، وتعزيز الثقة في الطالب، مع الاعتماد على التقييم الذاتي دون نظام الثواب أو العقاب، ويتم التقدم للالتحاق بهذه المدارس من خلال المنصة الإلكترونية فقط، ولن يتم قبول أي طلبات مقدمة بأي وسيلة أخرى.

وقد تم فتح باب التقديم للعام الدراسي 2027/2026 من 1 يناير 2026 ولمدة شهر، عبر الرابط التالي:

https://ejs4students.moe.gov.eg/

