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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو بسيوني: إيهاب جلال أفضل مدرب في مصر.. وتعاقده مع بيراميدز تاريخي

ايهاب جلال مع ادارة
ايهاب جلال مع ادارة بيراميدز

أكد عمرو بسيوني نائب المدير الرياضي ومدير التعاقدات بنادي بيراميدز أن هذا اليوم مميز للغاية في تاريخ النادي بعد التعاقد مع مدير فني رائع بقيمة إيهاب جلال موضحا أنه أفضل مدرب مصري في الفترة الأخيرة وبإمكانه وضع بيراميدز على منصات التتويج بالبطولات خلال السنوات المقبلة.

أوضح أن رؤية النادي تغيرت بالتعاقد مع مدرب مصري هو الأفضل في ظل النجاحات التي حققها طوال مشواره خلال الفترة الماضية ويأمل في حصد بطولة مع بيراميدز.

شدد بسيوني على أن بيراميدز لم يتفاوض مع إيهاب جلال إلا منذ أيام قليلة احتراما لوجوده على رأس الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي واحتراما لوجود تاكيس جونياس في مهمة التدريب. والمفاوضات انتهت في فترة سريعة للغاية.

أكد المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، أن كل ما تردد عن بيع ورحيل عبد الله السعيد لاعب الفريق الى نادى الزمالك لا أساس له من الصحة .

وقال ممدوح عيد فى تصريحات خاصة  على هامش مؤتمر النادى لتقديم ايهاب جلال المدير الفنى الجديد للفريق : عبد الله السعيد ليس للبيع ولم يحدث أى جلسات مع نادى الزمالك للتفاوض على رحيله الى الزمالك .

وأشار الى أن هذ ال المف تم اغلاقه تمام وأن السعيد مرتاح تماما بالاستمرار مع نادى بيراميدز مع أجل السعى لحصد البطولات مع الفريق فى الموسم الجديد .

قال المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، إنه يتوجه بالشكر للمدير الفني السابق تاكيس جونياس موضحا أنه من أفضل المدربين الذين تولوا تدريب الفريق، وهو فرد من أفراد النادي رغم رحيله مؤخرا والنادي كان سعيدا بوجوده رغم الفترة القصيرة.

شدد على أن هدف ناديه هو التطور والتقدم للأمام وتقديم صورة جيدة، وبالتالي وقع اختيار مجلس الإدارة على المدير الفني إيهاب جلال ليكون مدربا جديدا عندما أتيحت الفرصة لوجوده، وبيراميدز سعيد بوجوده ويتمنى تحت قيادته أن يحقق النادي العديد من البطولات مستقبلا في ظل طموحه الكبير.

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