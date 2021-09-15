«صدى البلد» يوضح تفاصيل مبادرة «صنايعية مصر» بجامعة بنها ..شاهد

تستهدف تدريب 160 طالب بالتعليم الفني

تعد مبادرة " صنايعية مصر" أحد أهم المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بالجامعات المصرية، ونجح قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها فى تنظيم المرحلة الأولى والثانية للمبادرة خلال الأعوام الماضية حيث تستهدف مبادرة " صنايعية مصر" تدريب وتأهيل طلاب مدارس التعليم الفنى فى القليوبية وأصحاب الأعمال اليدوية والمهن والحرف التراثية.

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قال الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ان المرحلة الأولى والثانية للمبادرة الرئاسية " صنايعية مصر" استهدفت تدريب 504 طالبا من المدارس الفنية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية.



وأشار سوسة خلال لقائه مع " صدى البلد " انه فى ظل الثورة التكنولوجية الرابعة فسوف يؤدى ذلك لاختفاء نحو 75 مليون وظيفة واستحداث نحو 133 مليون وظيفة جديدة وسوف تعتمد هذه الوظائف على الآلة ومن هنا جاءت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى " صناعية مصر" للاهتمام بالصناعات والحرف اليدوية والتراثية والتى تهدف الى تطوير التعليم الفنى ، وصقل مواهب العمالة الفنية من خلال الخبراء والمتخصصين بالجامعة.



وأضاف المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها ان الجامعات لها دور كبير فى تطوير التعليم الفنى وتأهيل الحرف التراثية والعمل على خلق جيل جديد يعتمد على ذاته ، مؤكدا ان المرحلة الثالثة للمبادرة ستكون على مدى أسبوعين بمشاركة 5 كليات بالجامعة وهى " الفنون التطبيقية ، والهندسة ببنها ، والتربية النوعية ، والتجارة ، والزراعة وتستهدف المبادرة 160 متدربا بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.



واوضح انه سوف يتم الاستعانة بطلاب المبادرة فى تنظيم القوافل المجتمعية التى ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى بشبين القناطر ، كما سيتم تنظيم معرض لمنتجات الطلاب خلال فترة عمل المبادرة والتى تم تصنيعها بمساعدة الخبراء والمتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.



وتتضمن البرامج التدريبية للمرحلة الثالثة لمبادرة " صنايعية مصر " برامج تدريبية عن تكنولوجيا الملابس والموضة ، والتركيبات الكهربائية والخراطة واللحام وسباكة المعادن ، والتدريب على مهنة الخياطة والتفصيل والتنسيق الالكترونى وجذب العملاء ، بالإضافة الى دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة ، وتحليل القوائم المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



كما تتضمن البرامج التدريبية أيضا دورات عن زراعة نباتات الزينة واللاند سكيب ، وزراعة الأسطح وإدارة وتشغيل الصوب الزراعية والمزارع السمكية ، بالاضافة الى ادارة مشروع انتاج عيش الغراب ، ومزارع الدواجن والأرانب ، وتصنيع الأعلاف المركزة ، وإدارة المناحل والتصنيع للمنتجات الغذائية ، وإنتاج وتصنيع منتجات الألبان وزراعة المحاصيل الحقلية.



وكان الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها قد اطلق المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" والتى ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وفى كلمته اكد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة أن المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية صنايعية مصر في جامعة بنها تأتي تماشياً مع سياسة الدولة ورؤيتها للتنمية المستدامة 2030 لتنشئة جيل جديد من المهرة في جميع الحرف لفتح مجالات عمل جديدة للشباب ومساعدتهم في الحصول علي فرص عمل جديدة وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل علي تحسين جودة حياة المواطن من خلال تحسين دخل الفرد ورفع الدخل القومي وخلق أسواق جديدة.



وأضاف " الجيزاوي " أن مبادرة صنايعية مصر تهدف أيضاً إلي نشر منظومة القيم الإيجابية والإنتماء لدى المستفيدين من الشباب وتنمية مهارات المبدعين منهم ، مؤكدا إن جامعة بنها وضعت كل امكانيتها المادية والبشرية لإنجاح مبادرة صنايعية مصر في دورتها الأولي والثانية بالتعاون مع محافظة القليوبية ومديرية التربية والتعليم ، وأن الجامعة لن تألوا جهداً في دعم المبادرة في دورتها الثالثة التى تخدم نحو 160 طالب موزعين علي الكليات والبرامج والتخصصات طبقاً للجدول الزمني المحدد.

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