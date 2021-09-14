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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لا يصيب الأطفال فقط.. الهربس مرض مضاعفاته خطيرة تتسبب فيه عادات بسيطة .. وهذه الحالات أكثر عرضة للإصابة

فيروس الهربس
فيروس الهربس

الهربس مرض جلدي مضاعفاته خطيرة لدى الكبار

الحالات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس الهربس

طرق الوقاية من فيروس الهربس عن طريق تجنب عادات بسيطة

 

انتشرت مؤخرا عدوى جلدية بين الأطفال عرفت باسم فيروس الهربس، وهو ما آثار فزعا كبيرا بين الأمهات والأطباء.

 وعلى الرغم من انتشار فيروس الهربس بين  الأطفال، إلا أنه لا يقتصر عليهم، فهو يصيب الكبار، ويسبب لهم مضاعفات خطيرة.
 

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وقال الدكتور أحمد سليمان تليمة أخصائي الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية، إن الإصابة بـ فيروس الهربس تسبب القرح المؤلمة، والكيسية أعلى الشفاه أو على الأعضاء التناسلية.
 

أنواع فيروس الهربس

وتابع تليمة، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن الهربس هو فيروس من عائلة فيروسات مكونة من ثمانية فيروسات اثنان منها مسؤول عن القرح المذكورة في الأعلى، وهو ما يدعى فيروس الهربس البسيط من النوع الأول، وفيروس الهربس التناسلي من النوع الثاني.


1- فيروس الهربس البسيط من النوع الأول (هربس الشفاه) :
وأوضح تليمة، أن فيروس الهربس البسيط هربس الشفاه، ينتقل عبر الاتصال المباشر مثل التقبيل أو استخدام أواني الأكل غير المغسولة لشخص مصاب بقرح نشطة في الشفاه، ومن الممكن تلقى العدوى من شخص لا يوجد لديه قرح أو طفح، ولكن احتمالات الإصابة فيها ضئيلة.

2- فيروس الهربس البسيط من النوع الثاني ( هربس تناسلي) :
وأكد تليمة، أن فيروس الهربس البسيط أو كما يعرف بالهربس التناسلي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ويحدث بشكل رئيسي عن طريق الهربس من النوع الثاني، وقد يكون الهربس من النوع الأول.

وأشار تليمة، إلى أن انتقال عدوى الهربس التناسلي من الشخص الذى ليس لديه طفح جلدي أو بثور هو احتمال ضئيل جدا، ولكنه يمكن ان يتنقل النساء الحوامل اللاتي يعانين من الهربس التناسلي إلى المولود عند الولادة .

 

فيروس الهربس

 

حالات أكثر عرضة للإصابة بفيروس الهربس

واستطرد تليمة، أن فيروس الهربس هو مرض طويل الأمد؛ حيث يظل الفيروس خامل في الجهاز العصبي وينشط في أوقات معينه، مثل: الحمى أو ضعف مناعة الجسم، وهناك بعض الحالات التي تؤدى الى تفشى الهربس وتؤدي إلى اعراض خطيره، ومن أبرزها الحالات التي ينشط فيها فيروس الهربس ما يلي : 

1- الأمراض المزمنة، مثل: داء السكرى والفشل الكلوي والتليف الكبدي.
2- ضعف الجهاز المناعي بسبب بعض الامراض التي تصيب الجهاز المناعي، مثل: مرض نقص المناعة المكتسبة
3- الحمى الشديدة
4- استخدام ادويه مثبطه للمناعة، مثل: الكورتيزون .

 

طرق الوقاية من فيروس الهربس

واختتم تليمة حديثة، بأن اغلب مرضى الهربس لا يعرفون انهم مصابون بسبب عدم ظهور أي أعراض أو ظهور أعراض طفيفة ولكنها سريعة العدوى.

وتابع أن الوقاية تكون عن طريق تجنب عادات بسيطة مثل القبلات عند وجود طفح جلدي، وتجنب استخدام أدوات طعام مشتركه، والامتناع عن النشاط الجنسي حتى يزول الطفح والبثور التناسلية تماما .

 

الدكتور احمد سليمان تليمه أخصائي الجهاز الهضمي والكبد والامراض المعدية
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