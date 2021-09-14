التسوية والتحكيم يرفض طعن الإسماعيلي على حكم الكاس في قضية إبراهيم حسن

أعلن مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري رفض الدعوى المقدمة من النادي الإسماعيلي بالطعن على الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية "الكاس" لصالح نادي النجوم لكرة القدم ، وإلزام النادي الإسماعيلي بكامل المصروفات.



ويُعد هذا الطعن هو "السابع" الذي يخسره النادي الإسماعيلي أمام نادي النجوم في قضية إنتقال اللاعب إبراهيم حسن من النادي الإسماعيلي الى نادي الزمالك منذ صيف 2018 حتى الأن ، والتي بدأت من بخسارة النادي الإسماعيلي القضة أمام لجنة شئون اللاعبين بالإتحاد المصري لكرة القدم ثم ثانياً خسارة الطعن بلجنة الإستئناف بإتحاد الكرة ثم ثالثاً خسارة القضية بالمحكمة الرياضية الدولية "الكاس" ثم رابعاً خسارة الطعن بالمحكمة الفدرالية السويسرية ثم خامساً خسارة الطعن بلجنة التظلمات بإتحاد الكرة ثم سادساً خسارة الطعن بلجنة الإنضباط بإتحاد الكرة وأخيراً سابعاً خسارة الطعن بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري والذي تكبدت خزينة النادي الإسماعيلي مصاريف تلك القضايا أكثر من 4 ملايين جنيهاً.



يذكر أن المحكمة الرياضية الدولية "الكاس" قد حكمت على النادي الإسماعيلي بدفع مبلغ 24 مليون جنيهاً لنادي النجوم في قضية إنتقال اللاعب إبراهيم حسن.