بعد أحمد هيبة.. فنانون انتهت حياتهم في حوادث سير .. أبرزهم عمر خورشيد

توفى الفنان أحمد هيبة خلال الساعات الماضية بعد أن صدمه ميكروباص وفر سائقه هاربا، ونقلت الإسعاف الراحل أحمد هيبة إلى أحد المستشفيات الكبرى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك .

ورحل الفنان أحمد هيبة ولديه ثلاثة من الأبناء وكان ينتظر مولوده الرابع.

ولم يكن الفنان أحمد هيبة الوحيد من الفنانين الراحلين في حوادث سير، ويرصد صدى البلد أبرز الفنانين الذين تعرضوا لحوادث سير أدت إلى وفاتهم.

عمر خورشيد:

توفى الفنان عمر خورشيد في حادث سير أثناء قيادته لسيارته من طراز بويك، والتي كانت تسير بسرعة 100 كيلو متر، أثناء عودته من عمله.

وببينما هو عائد من العمل بأحد فنادق شارع الهرم، ليستقل سيارته بصحبة زوجته والفنانة مديحة كامل، إلا أن اليوم لم ينته بشكل طبيعي بعدما تعرضوا لحادث أودى بحياة عمر خورشيد.

نادية سيف النصر:

رغم الرصيد الفني المتواضع للفنانة الراحلة نادية سيف النصر إلا أن وفاتها في حادث سير ببيروت، جاءت لتكشف عن قصة حب كبيرة ووفاء بينها وبين زوجها الفنان الراحل يوسف فخر الدين.

مخلص البحيري:

قبل 16 عاما تعرض الفنان مخلص البحيري لحادث سيارة أودى بحياته هو وزوجته وابنه، ليرحل واحد من نجوم الدراما الذين قدموا أدوارا مازالت عالقة في الأذهان حتى الآن.

مخلص البحيري الذي التحق بكلية الطب البيطري وعمل طبيبا لفترة، قرر أن يلتحق بمعهد الفنون المسرحية، وتخرج منه ليلتحق بالعمل في السينما والتلفزيون.

داليا التوني:

لقيت الفنانة المصرية الشابة، داليا التوني، مصرعها إثر إصابتها في حادث سير على طريق القاهرة العين السخنة شمال شرقي القاهرة.

وأعلنت حينها مصادر أمنية أن الفنانة الشابة لقيت مصرعها، إثر تصادم سيارتها بسيارة أخرى بطريق القاهرة العين السخنة، وتم نقل جثمانها لأحد مستشفيات السويس .

الملحن خالد البكري:

رحل الملحن خالد البكري ، نتيجة تصادم سيارته وتسبب الأمر في حزن عدد كبير من الجمهور، ولكنه ترك رصيداً مميزاً من الأعمال الفنية من بينها أغنية «واحدة بواحدة» للفنانة الكبيرة وردة، وأغنية «أحلى الذكريات» للفنان هاني شاكر، وأغنية «أتحدى العالم» للفنان صابر الرباعي، وأغنية «نسيني الدنيا» للفنان راغب علامة.

غنوة شقيقة انغام:

توفت المطربة والممثلة غنوة محمد علي سليمان، شقيقة الفنانة أنغام، إثر إصابتها فى حادث سير، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات التجمع الخامس حتى فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها.

يذكر أن "غنوة" هى ابنة الموسيقار والملحن محمد علي سليمان وأخت الفنانة أنغام، وظهرت فى بداية حياتها الفنية كمطربة ثم دخلت مجال التمثيل من بوابة "الأب الروحى" فى جزئه الثانى .